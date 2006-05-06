«Вашингтон» – «Питтсбург». Кузнецов набрал 3 очка и стал второй звездой матча

Форвард Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против (6:3, 3-2).

Его признали второй звездой встречи.

Российский нападающий забросил шайбу на первой минуте третьего периода, сравняв счет – 3:3.

Также он выступил ассистентом при шайбе Джона Карлсона в первом периоде и победном голе Якуба Враны в третьем.

Всего у Кузнецова стало 13 (6+7) очков в 11 матчах текущего плей-офф. Это его новые личные рекорды по голам, очкам и передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли.