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    «Вашингтон» – «Питтсбург». Кузнецов набрал 3 очка и стал второй звездой матча

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

    Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (6:3, 3-2).

    Его признали второй звездой встречи. 

    Российский нападающий забросил шайбу на первой минуте третьего периода, сравняв счет – 3:3.

    Также он выступил ассистентом при шайбе Джона Карлсона в первом периоде и победном голе Якуба Враны в третьем. 

    Всего у Кузнецова стало 13 (6+7) очков в 11 матчах текущего плей-офф. Это его новые личные рекорды по голам, очкам и передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли. 

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