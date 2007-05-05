Форвард «Локомотива» Эдер забил золотой гол в РФПЛ. Он автор золотого гола на Евро-2016

Нападающий «Локомтива» Эдер Маседу забил победный мяч в матче 29-го тура чемпионата России против «Зенита». (1:0).

После этой победы московская команда за тур до конца первенства обеспечила себе победу в турнире в третий раз в истории.

30-летний Эдер в июле 2016 года также забил решающий гол в финале Евро-2016 в ворота сборной Франции (1:0), который принес португальцам золотые медали европейского чемпионата.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию золотого матча премьер-лиги.

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