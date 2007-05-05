Форвард «Локомотива» Эдер забил золотой гол в РФПЛ. Он автор золотого гола на Евро-2016

Нападающий «Локомтива» Эдер Маседу забил победный мяч в матче 29-го тура чемпионата России против «Зенита». (1:0).
После этой победы московская команда за тур до конца первенства обеспечила себе победу в турнире в третий раз в истории.
30-летний Эдер в июле 2016 года также забил решающий гол в финале Евро-2016 в ворота сборной Франции (1:0), который принес португальцам золотые медали европейского чемпионата.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию золотого матча премьер-лиги.
- Дата проведения
- 5 мая, 16.30, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 87 Эдер.
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Рыбус, Денисов, Тарасов, Миранчук (Баринов, 90), Миранчук (Эдер, 79), Фернандеш, Фарфан.
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Зенит –
Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Паредес, Мевля, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Жирков (Плетнев, 69), Заболотный, Дриусси.