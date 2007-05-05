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    Форвард «Локомотива» Эдер забил золотой гол в РФПЛ. Он автор золотого гола на Евро-2016

    Теги Локомотив Зенит Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия Евро-2016 Эдер Маседу Футбол

    Нападающий «Локомтива» Эдер Маседу забил победный мяч в матче 29-го тура чемпионата России против «Зенита». (1:0).

    После этой победы московская команда за тур до конца первенства обеспечила себе победу в турнире в третий раз в истории.

    30-летний Эдер в июле 2016 года также забил решающий гол в финале Евро-2016 в ворота сборной Франции (1:0), который принес португальцам золотые медали европейского чемпионата.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию золотого матча премьер-лиги.

    Локомотив – Зенит 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    5 мая, 16.30, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 87 Эдер.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Рыбус, Денисов, Тарасов, Миранчук (Баринов, 90), Миранчук (Эдер, 79), Фернандеш, Фарфан.
    ЗенитЛодыгин, Смольников (Полоз, 81), Паредес, Мевля, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Жирков (Плетнев, 69), Заболотный, Дриусси.
    Предупреждения:
    Дриусси (24), Игнатьев (25), Кузяев (55), Краневиттер (62), Паредес (67), Мевля (76), Гильерме (90).

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