Лучший снайпер КХЛ Доус перешел в «Автомобилист»

«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Найджелом Доусом, семь сезонов выступавшим за .

33-летний канадский форвард подписал контракт с клубом из Екатеринбурга на два года.

Всего в КХЛ Доус провел 415 матчей и набрал 376 (217+159) очков при показателе полезности «+68».

В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером КХЛ и третьим бомбардиром лиги, набрав 55 (35+20) очков в 46 играх.

Доус в НХЛ выступал за «Рейнджерс» (2004-2009), «Аризону» (2009), «Калгари» (2009-2010), «Атланту» (2010-2011) и «Монреаль» (2011).