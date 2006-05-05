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    Лучший снайпер КХЛ Доус перешел в «Автомобилист»

    Теги Автомобилист переходы Найджел Доус КХЛ Барыс Хоккей

    «Автомобилист» заключил контракт с нападающим Найджелом Доусом, семь сезонов выступавшим за «Барыс».

    33-летний канадский форвард подписал контракт с клубом из Екатеринбурга на два года.

    Всего в КХЛ Доус провел 415 матчей и набрал 376 (217+159) очков при показателе полезности «+68».

    В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером КХЛ и третьим бомбардиром лиги, набрав 55 (35+20) очков в 46 играх.

    Доус в НХЛ выступал за «Рейнджерс» (2004-2009), «Аризону» (2009), «Калгари» (2009-2010), «Атланту» (2010-2011) и «Монреаль» (2011).

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