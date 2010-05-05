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    «Есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе». Ирина Роднина – об уходе Медведевой от тренера

    Теги сборная России Ирина Роднина Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева переходы Фигурное катание

    Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение российской фигуристки Евгении Медведевой покинуть группу тренера Этери Тутберидзе.

    «Что повлияло на решение Жени – это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама. Скорее всего, вместе с семьей.

    Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает. Дважды на одни и те же грабли в спорте никто не наступает. А если наступает, то проигрывает», – сказала Роднина.

    Также бывшая фигуристка поделилась мнением насчет того, что Медведева может начать сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером.

    «Он хороший специалист, потрясающий тренер, который подготовил и работает с целой плеядой уникальных фигуристов. Я не знаю, насколько она впишется в эту работу. Но все, кого он готовил, те спортсмены, которые выступают под его руководством, их программы, очень уникальны», – добавила Роднина.

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