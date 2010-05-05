«Есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе». Ирина Роднина – об уходе Медведевой от тренера

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение российской фигуристки покинуть группу тренера Этери Тутберидзе.

«Что повлияло на решение Жени – это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама. Скорее всего, вместе с семьей.

Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает. Дважды на одни и те же грабли в спорте никто не наступает. А если наступает, то проигрывает», – сказала Роднина.

Также бывшая фигуристка поделилась мнением насчет того, что Медведева может начать сотрудничество с канадским специалистом .

«Он хороший специалист, потрясающий тренер, который подготовил и работает с целой плеядой уникальных фигуристов. Я не знаю, насколько она впишется в эту работу. Но все, кого он готовил, те спортсмены, которые выступают под его руководством, их программы, очень уникальны», – добавила Роднина.