Алекс Фергюсон перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон попал в больницу и перенес операцию.
По информации The Times, 76-летний шотландец пожаловался на плохое самочувствие в минувший четверг, а в пятницу был госпитализирован.
«Сегодня сэр Алекс Фергюсон подвергся экстренной операции в связи с кровоизлиянием в мозг. Процедура прошла очень хорошо.
Фергюсону нужно какое-то время провести в отделении интенсивной терапии, чтобы началось выздоровление.
Его семья просит соблюдать конфиденциальность в этом вопросе. Все в «МЮ» шлют свои наилучшие пожелания», – говорится в заявлении «МЮ».
Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» 27 лет (1986-2013) и выиграл с клубом 38 трофеев, включая 13 чемпионских титулов в Англии и 2 Лиги чемпионов.