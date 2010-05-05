Алекс Фергюсон перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг

Бывший главный тренер Алекс Фергюсон попал в больницу и перенес операцию.

По информации The Times, 76-летний шотландец пожаловался на плохое самочувствие в минувший четверг, а в пятницу был госпитализирован.

«Сегодня сэр подвергся экстренной операции в связи с кровоизлиянием в мозг. Процедура прошла очень хорошо.

Фергюсону нужно какое-то время провести в отделении интенсивной терапии, чтобы началось выздоровление.

Его семья просит соблюдать конфиденциальность в этом вопросе. Все в «МЮ» шлют свои наилучшие пожелания», – говорится в заявлении «МЮ».

Фергюсон тренировал 27 лет (1986-2013) и выиграл с клубом 38 трофеев, включая 13 чемпионских титулов в Англии и 2 Лиги чемпионов.