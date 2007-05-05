Ольга Смородская: «Моя причастность к чемпионству «Локомотива» тоже есть»

Бывший президент Ольга Смородская прокомментировала победу клуба в чемпионате России.

– почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

– Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

– Поздравите его с чемпионством?

– А я его через вашу газету поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

– Имел в виду, лично его поздравите?

– Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.

– Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?

– Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть, – сказала Смородская.

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