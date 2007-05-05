Ольга Смородская: «Моя причастность к чемпионству «Локомотива» тоже есть»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу клуба в чемпионате России.
– Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?
– Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.
– Поздравите его с чемпионством?
– А я его через вашу газету поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.
– Имел в виду, лично его поздравите?
– Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.
– Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?
– Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть, – сказала Смородская.
«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально