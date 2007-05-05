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    Ольга Смородская: «Моя причастность к чемпионству «Локомотива» тоже есть»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Ольга Смородская Футбол

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу клуба в чемпионате России.

    Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

    – Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

    – Поздравите его с чемпионством?

    – А я его через вашу газету поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

    – Имел в виду, лично его поздравите?

    – Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок.

    – Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?

    – Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть, – сказала Смородская.

    «Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально

    Без Семина у «Локомотива» всего 1 трофей. С ним – 11

    Опрос

    Семин – топ?

    18664 голосa 36
    • Да
      73%
    • ДА!!!
      27%

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