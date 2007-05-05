Зинедин Зидан: «Реал» не будет выстраивать для «Барселоны» чемпионский коридор. Они не сделали этого для нас после клубного ЧМ»

Главный тренер Зинедин Зидан перед матчем примеры с «Барселоной» рассказал, что игроки не будут выстраиваться в чемпионский коридор для каталонцев.

«Почему мы не будем делать чемпионский коридор? Не я это решаю. После клубного чемпионата мира, я так понимаю, вопрос чемпионского коридора их не очень беспокоил.

Кто-то говорит, что они не участвовали в этом соревновании, но это ложь. Чтобы попасть на клубный ЧМ, нужно выиграть Лигу чемпионов, а мы все участвуем в Лиге чемпионов.

Не я решаю, что я не хочу выставлять коридор. Просто этого не сделали они. При всем уважении, мы не будем его делать, потому что нам его не сделала.

Что самое важное: мы уважаем достижение «Барселоны», победа в чемпионате – самое прекрасное и сложное достижение, как мне кажется. И это моя вина, что так произошло.

Если бы сделала для нас чемпионский коридор, его бы сделали и мы», – сказал Зидан.

«Реал» не выстроит чемпионский коридор для «Барселоны». Правильно?