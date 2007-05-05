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    Зинедин Зидан: «Реал» не будет выстраивать для «Барселоны» чемпионский коридор. Они не сделали этого для нас после клубного ЧМ»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан чемпионат мира среди клубов Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем примеры с «Барселоной» рассказал, что игроки не будут выстраиваться в чемпионский коридор для каталонцев.

    «Почему мы не будем делать чемпионский коридор? Не я это решаю. После клубного чемпионата мира, я так понимаю, вопрос чемпионского коридора их не очень беспокоил.

    Кто-то говорит, что они не участвовали в этом соревновании, но это ложь. Чтобы попасть на клубный ЧМ, нужно выиграть Лигу чемпионов, а мы все участвуем в Лиге чемпионов.

    Не я решаю, что я не хочу выставлять коридор. Просто этого не сделали они. При всем уважении, мы не будем его делать, потому что «Барселона» нам его не сделала. 

    Что самое важное: мы уважаем достижение «Барселоны», победа в чемпионате – самое прекрасное и сложное достижение, как мне кажется. И это моя вина, что так произошло.

    Если бы «Барселона» сделала для нас чемпионский коридор, его бы сделали и мы», – сказал Зидан.

    «Реал» не выстроит чемпионский коридор для «Барселоны». Правильно?

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