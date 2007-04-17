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    КДК признал, что в моменте со Смоловым был пенальти, но желтую карточку не отменил

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия КДК РФС Арсенал Тула Анри Хагуш Краснодар Футбол

    КДК РФС оставил в силе желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полученную в матче с тульским «Арсеналом» (3:0).

    Было признано, что после единоборства с защитником туляков Анри Хагушем рефери должен был назначить пенальти, а не предъявить предупреждение Смолову.

    Для футболиста эта желтая карточка стала четвертой в сезоне, поэтому он будет вынужден пропустить игру с ЦСКА.

    Краснодарский клуб подал апелляцию в КДК, однако регламент не позволяет отменять карточки.

    Смолов не сыграет с ЦСКА из-за левой желтой. Он уверен, что это не совпадение

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