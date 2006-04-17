Британская полиция предоставила арбитру Оливеру охрану. УЕФА осудил людей, угрожающих судье и его семье

Арбитру Майклу Оливеру, работавшему на ответном матче 1/4 финал Лиги чемпионов – «Ювентус» (1:3), поступают угрозы.

После игры Оливер вместе с супругой стал получать неприятные сообщения, в том числе ему угрожали расправой. УЕФА осудил людей, угрожающих судье и его жене.

решительно осуждает угрозы, поступающие в адрес арбитра Майкла Оливера и его семьи. Мы находимся в постоянном контакте с Майклом, готовы оказать ему поддержку.

Ожидаем, что власти примут меры в отношении тех, кто непозволительно ведет себя в социальных сетях и за их пределами», – сказано в заявлении УЕФА.

The Independent также сообщил, что британская полиция предоставила Оливеру охрану.