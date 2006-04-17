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    Британская полиция предоставила арбитру Оливеру охрану. УЕФА осудил людей, угрожающих судье и его семье

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Майкл Оливер

    Арбитру Майклу Оливеру, работавшему на ответном матче 1/4 финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус»  (1:3), поступают угрозы.

    После игры Оливер вместе с супругой стал получать неприятные сообщения, в том числе ему угрожали расправой. УЕФА осудил людей, угрожающих судье и его жене.

    «УЕФА решительно осуждает угрозы, поступающие в адрес арбитра Майкла Оливера и его семьи. Мы находимся в постоянном контакте с Майклом, готовы оказать ему поддержку.

    Ожидаем, что власти примут меры в отношении тех, кто непозволительно ведет себя в социальных сетях и за их пределами», – сказано в заявлении УЕФА.

    The Independent также сообщил, что британская полиция предоставила Оливеру охрану.

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