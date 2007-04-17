Радулов пел песни с Бузовой в ночном клубе Москвы, куда приехал после юбилея Ковальчука

В воскресенье хоккеист СКА Илья Ковальчук отметил 35-летие в ресторане в центре Москвы.

На праздник пригласили известных спортсменов, включая футболистов , Александра Самедова и Андрея Воронина, а также звезд шоу-бизнеса.

Позже некоторые гости отправились в ночной клуб, куда приехала телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова.

Форвард «Далласа» , присутствовавший на юбилее Ковальчука, практически весь вечер пел песни Бузовой вместе с ней самой. Кроме того, они много общались.

Напомним, что Радулов летом 2017 года развелся с гимнасткой Дарьей Дмитриевой после двух лет в браке. У пары есть сын Макар.

Бузова в декабре 2016-го развелась с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.