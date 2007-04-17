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    Радулов пел песни с Бузовой в ночном клубе Москвы, куда приехал после юбилея Ковальчука

    Теги Спартак Андрей Воронин Федор Смолов Александр Самедов СКА Даллас премьер-лига Россия Илья Ковальчук Александр Радулов светская хроника НХЛ видео фото КХЛ Краснодар Ольга Бузова Хоккей

    В воскресенье хоккеист СКА Илья Ковальчук отметил 35-летие в ресторане в центре Москвы.

    На праздник пригласили известных спортсменов, включая футболистов Федора Смолова, Александра Самедова и Андрея Воронина, а также звезд шоу-бизнеса.

    Позже некоторые гости отправились в ночной клуб, куда приехала телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова.

    Форвард «Далласа» Александр Радулов, присутствовавший на юбилее Ковальчука, практически весь вечер пел песни Бузовой вместе с ней самой. Кроме того, они много общались.

    Напомним, что Радулов летом 2017 года развелся с гимнасткой Дарьей Дмитриевой после двух лет в браке. У пары есть сын Макар.

    Бузова в декабре 2016-го развелась с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

     

    С юбилеем @ilyakovalchukofficial 🔥🤪

    Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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