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    Родители Шипулина и Кузьминой открыли в Тюмени музей с наградами спортсменов

    Теги сборная России видео Антон Шипулин Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен Владимир Шипулин Биатлон

    Родители биатлонистов Антона Шипулина и Анастасии Кузьминой открыли в Тюмени музей, в котором выставлены награды спортсменов.

    «Мы решили все награды и грамоты Шипулина оставить у себя, потому что для Антона присутствие в домашней обстановке чего-то спортивного...

    Мы часто его спрашивали: «Антон, может, все, что ты завоевал, оставить у тебя дома?» А он в ответ говорит, что дома нужно от спорта немного отдыхать. Домой он приезжает к семье. 

    Когда Настя и Антон росли, все их награды хранились в шкафах, столах, тумбочках. А потом мы все вместе совместили, и получился музей», – рассказала мама Шипулина Ольга.

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