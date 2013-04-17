Родители Шипулина и Кузьминой открыли в Тюмени музей с наградами спортсменов

Родители биатлонистов и Анастасии Кузьминой открыли в Тюмени музей, в котором выставлены награды спортсменов.

«Мы решили все награды и грамоты Шипулина оставить у себя, потому что для Антона присутствие в домашней обстановке чего-то спортивного...

Мы часто его спрашивали: «Антон, может, все, что ты завоевал, оставить у тебя дома?» А он в ответ говорит, что дома нужно от спорта немного отдыхать. Домой он приезжает к семье.

Когда Настя и Антон росли, все их награды хранились в шкафах, столах, тумбочках. А потом мы все вместе совместили, и получился музей», – рассказала мама Шипулина Ольга.