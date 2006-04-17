Александр Шлеменко: «В России большинство людей уже в 20 лет пенсионеры. Они еле ходят и ни разу подтянуться не могут»

Боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о гран-при тяжеловесов Bellator.
«Не хочется кого-то обижать, но в гран-при Bellator собрали всех, кто попался. Там есть серьезные бойцы: в бою Фрэнка Мира и Федора Емельяненко есть интрига.
Я не согласен, что это бой пенсионеров. Они же не сидят на лавочке в 40 лет. Они дерутся, конкурируют.
Давай просто возьмем человека в 40 лет, попросим подтянуться, пробежаться. И посмотрим, кто пенсионер.
К сожалению, в России большинство людей уже в 20 лет пенсионерами становятся – они еле ходят и ни разу подтянуться не могут.
А обсуждать бойцов-пенсионеров… Для меня всегда были примерами такие бойцы как Рэнди Кутюр или Дэн Хендерсон», – сказал Шлеменко.
Бой Фрэнка Мира и Федора Емельяненко пройдет 28 апреля на Bellator 196.