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    Евролига. ЦСКА играет с «Химками», «Панатинаикос» встретится с «Реалом»

    Теги результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Панатинаикос Суперфудс Реал Баскетбол

    Сегодня двумя матчами стартует плей-офф Евролиги. В противостоянии российских команд ЦСКА примет подмосковные «Химки».

    Греческий «Панатинаикос» сыграет с испанским «Реалом».

    Евролига

    Плей-офф

    1/4 финала (до 3-х побед)

    ЦСКА Москва Россия  –  БК Химки Россия 37:41 (2 четверть)
    Дата проведения
    17 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Суперфудс Греция  –  Реал Мадрид Испания
    Дата проведения
    17 апреля, 21.15, «Олимпийский спортивный центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 24-6, Фенербахче Турция – 21-9, Олимпиакос Греция – 19-10, Панатинаикос Греция – 19-11, Реал Испания – 18-11, Жальгирис Литва – 17-12, Баскония Испания – 16-14, Химки Россия – 16-14, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 13-16, Уникаха Испания – 13-17, Бамберг Германия – 11-18, Барселона Испания – 11-19, Црвена Звезда Сербия – 11-19, Валенсия Испания – 11-18, Милан Италия – 10-20, Анадолу Эфес Турция – 7-23.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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