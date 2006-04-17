Евролига. ЦСКА играет с «Химками», «Панатинаикос» встретится с «Реалом»

Сегодня двумя матчами стартует плей-офф Евролиги. В противостоянии российских команд ЦСКА примет подмосковные «Химки».
Греческий «Панатинаикос» сыграет с испанским «Реалом».
Евролига
Плей-офф
1/4 финала (до 3-х побед)
- Дата проведения
- 17 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 17 апреля, 21.15, «Олимпийский спортивный центр»
Положение команд: ЦСКА Россия – 24-6, Фенербахче Турция – 21-9, Олимпиакос Греция – 19-10, Панатинаикос Греция – 19-11, Реал Испания – 18-11, Жальгирис Литва – 17-12, Баскония Испания – 16-14, Химки Россия – 16-14, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 13-16, Уникаха Испания – 13-17, Бамберг Германия – 11-18, Барселона Испания – 11-19, Црвена Звезда Сербия – 11-19, Валенсия Испания – 11-18, Милан Италия – 10-20, Анадолу Эфес Турция – 7-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.