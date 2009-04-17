Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» против «Байера»

В 1/2 финала Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Байером», а «Шальке» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом».

Кубок Германии

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Германии