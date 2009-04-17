Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» против «Байера»

В 1/2 финала Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Байером», а «Шальке» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом».
Кубок Германии
1/2 финала
- Дата проведения
- 17 апреля, 21.45, «БайАрена»
- Голы:
- 0:1 – 3 Мартинес, 0:2 – 9 Левандовски, 1:2 – 16 Бендер.
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Байер –
Лено, Бендер, Та, Рецос, Баумгартлингер, Арангис, Хавертц, Бельараби, Брандт, Бендер, Фолланд.
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Бавария –
Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Роббен, Киммих, Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.
- Предупреждение:
- Рецос (11).
- Дата проведения
- 18 апреля, 21.45, «Фелтинс-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.