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    Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» против «Байера»

    Теги Бавария Шальке-04 Байер Айнтрахт Франкфурт Кубок Германии результаты Футбол

    В 1/2 финала Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Байером», а «Шальке» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом».

    Кубок Германии

    1/2 финала

    Байер – Бавария 1:2 (первый тайм)
    Дата проведения
    17 апреля, 21.45, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Мартинес, 0:2 – Левандовски, 1:2 – 16 Бендер.
    БайерЛено, Бендер, Та, Рецос, Баумгартлингер, Арангис, Хавертц, Бельараби, Брандт, Бендер, Фолланд.
    БаварияУльрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Роббен, Киммих, Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.
    Предупреждение:
    Рецос (11).

     

    Шальке-04 – Айнтрахт Ф
    Дата проведения
    18 апреля, 21.45, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Кубка Германии

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