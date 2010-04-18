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    НХЛ. Ринне, Хеллибак и Василевский – номинанты на приз лучшему вратарю

    Теги рейтинги Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Пекка Ринне Андрей Василевский Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

    Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский впервые в карьере в НХЛ номинирован на приз лучшему вратарю «Везина Трофи».

    23-летний российский вратарь вошел в тройку лучших по итогам голосования генменеджеров клубов НХЛ наряду с Пеккой Ринне («Нэшвилл») и Коннором Хеллибаком («Виннипег»).

    Победитель данного голосования будет назван в июне на церемонии вручения индивидуальных наград лиги.

    В нынешнем сезоне Василевский одержал 44 победы и разделил первое место по этому показателю с Хеллибаком, который побил американский рекорд Тома Баррассо (43 победы в сезоне-1992/93). Третье место занял Ринне (42 победы).

    Василевский и Ринне также разделили первое место по шатаутам (по 8), Хеллибак занял третье место (6).

    Среди тройки претендентов финский вратарь выделяется лучшими показателями по проценту отраженных бросков (92,7%, 7-е место в лиге) и коэффициенту надежности (2,31, 5-е).

    Показатели Хеллибака – 92,4% (10-е место) и 2,36 (8-е), Василевского – 92% и 2,62 (не попал в топ-10 по обоим показателям).

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