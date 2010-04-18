НХЛ. Ринне, Хеллибак и Василевский – номинанты на приз лучшему вратарю

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский впервые в карьере в номинирован на приз лучшему вратарю «Везина Трофи».

23-летний российский вратарь вошел в тройку лучших по итогам голосования генменеджеров клубов НХЛ наряду с Пеккой Ринне ( ) и Коннором Хеллибаком («Виннипег»).

Победитель данного голосования будет назван в июне на церемонии вручения индивидуальных наград лиги.

В нынешнем сезоне Василевский одержал 44 победы и разделил первое место по этому показателю с Хеллибаком, который побил американский рекорд Тома Баррассо (43 победы в сезоне-1992/93). Третье место занял Ринне (42 победы).

Василевский и Ринне также разделили первое место по шатаутам (по 8), Хеллибак занял третье место (6).

Среди тройки претендентов финский вратарь выделяется лучшими показателями по проценту отраженных бросков (92,7%, 7-е место в лиге) и коэффициенту надежности (2,31, 5-е).

Показатели Хеллибака – 92,4% (10-е место) и 2,36 (8-е), Василевского – 92% и 2,62 (не попал в топ-10 по обоим показателям).

Как в НХЛ голосуют за индивидуальные призы