Екатерина Боброва: «Было очень много сообщений, что я как-то гноблю Загитову. Это неправда»

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым, рассказала о своем отношении к комментариям в интернете.

– Ты отвечаешь на все сообщения в Инстаграме. Зачем ты это делаешь?

– Для меня это важно, отвечать людям, потому что они потратили на это время. И я потрачу меньше времени, чем они, прочитав это и ответив. Я всем отвечаю: «Спасибо большое». Отвечая, я надеюсь, что они поймут, что для меня важно, что они мне это написали.

– Но ведь от болельщиков часто льется много негатива.

– Да, плохие сообщения, к сожалению, тоже есть, но в основном комментарии к постам. Я верущий человек, я не верю в зло. Я думаю, что те люди, которые пишут плохое, не понимают всей сути, того, что происходит. Было очень много сообщений, что я как-то гноблю Алину Загитову – это неправда. Алина, несмотря на свой возраст, – девочка очень взрослая. Это не значит, что я должна ее опекать.

Просто так получилось, что я очень давно и очень-очень близко общаюсь с Женей Медведевой. После произвольной девочек я выставила фото с Женей и написала «Горжусь». Я не писала, как жаль, что ты не выиграла, или что Алина как-то неправильно выиграла. Алина – олимпийская чемпионка, без сомнений. Но почему-то после этого мне сразу стали писать, что я как-то загнобила Алину.

И таких сообщений очень много. Очень хочется объяснить людям, что они видят верхушку айсберга, а то, что происходит, скрыто внизу. Но, наверное, на это не стоит тратить время, им это не объяснишь. Я все равно верю, что нет плохих людей, – сказала Боброва.

Полное интервью Бобровой в блоге «Горячая фигурка» на Sports.ru