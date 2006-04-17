Егоров сменил Будогосского во главе судейского департамента РФС

В судейском департаменте произошли перестановки.

Андрей Будогосский, глава департамента, отправлен в отставку, а его в качестве исполняющего обязанности заменит до конца сезона экс-арбитр .

Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит , Бутенко останется в составе комитета.

Главой контрольно-квалификационной комиссии вместо будет назначен Николай Левников, Баскаков станет его заместителем.

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал эти перестановки.

«В РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ наступила пора решающих матчей. Все участники футбольного процесса заинтересованы в том, чтобы они прошли в честной спортивной борьбе.

Мы понимаем, какой резонанс вызвала ситуация в матче «Краснодар» – «Арсенал», когда арбитр Артем Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав желтую карточку Федору Смолову. Так получилось, что она стала для игрока четвертой, и соответственно Смолов будет вынужден пропустить очень важный матч в борьбе за медали с ЦСКА.

Увы, нормы действующего регламента не позволяют отменить желтую карточку, о чем мы сожалеем. Убежден, что нельзя создавать прецедент и менять правила по ходу турнира, какими бы они ни были.

Но мы также понимаем, что Российскому футбольному союзу необходимо оперативно реагировать на ситуацию, и сегодня на совещаниях с участием руководства РФС и заседании Бюро Исполкома РФС обсуждались вопросы, связанные с судейством. Произведено несколько кадровых перестановок.

РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен . Он уже работает определенное время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм.

Также на заседании Бюро Исполкома РФС принято решение назначить руководителем Судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николая Левникова ( станет заместителем руководителя).

Мы благодарим Андрея Будогосского, Андрея Бутенко и Юрия Баскакова за проделанную работу на посту руководителей соответствующих подразделений», – сказал Алаев.