Майки Стефена Карри вновь стали самыми продаваемыми в НБА

Игровые майки разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в третьем сезоне подряд стали самым продаваемыми в , сообщает официальный сайт лиги.

Второе и третье места по популярности соответственно заняли майки форварда «Кливленда» и партнера Карри по «Уорриорз» Кевина Дюрэнта.

Десятка самых продаваемых маек НБА в этом сезоне:

1. Стефен Карри ( )

2. Леброн Джеймс («Кливленд»)

3. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»)

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

5. Кайри Ирвинг («Бостон»)

6. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»)

7. Кристапс Порзингис («Нью-Йорк»)

8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

9. Джеймс Харден («Хьюстон»)

10. Бен Симмонс («Филадельфия»)