Майки Стефена Карри вновь стали самыми продаваемыми в НБА

Игровые майки разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в третьем сезоне подряд стали самым продаваемыми в НБА, сообщает официальный сайт лиги.
Второе и третье места по популярности соответственно заняли майки форварда «Кливленда» Леброна Джеймса и партнера Карри по «Уорриорз» Кевина Дюрэнта.
Десятка самых продаваемых маек НБА в этом сезоне:
1. Стефен Карри («Голден Стэйт»)
2. Леброн Джеймс («Кливленд»)
3. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»)
4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
5. Кайри Ирвинг («Бостон»)
6. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»)
7. Кристапс Порзингис («Нью-Йорк»)
8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
9. Джеймс Харден («Хьюстон»)
10. Бен Симмонс («Филадельфия»)