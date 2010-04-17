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    Майки Стефена Карри вновь стали самыми продаваемыми в НБА

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

    Игровые майки разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в третьем сезоне подряд стали самым продаваемыми в НБА, сообщает официальный сайт лиги.

    Второе и третье места по популярности соответственно заняли майки форварда «Кливленда» Леброна Джеймса и партнера Карри по «Уорриорз» Кевина Дюрэнта.

    Десятка самых продаваемых маек НБА в этом сезоне:

    1. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

    2. Леброн Джеймс («Кливленд»)

    3. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»)

    4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

    5. Кайри Ирвинг («Бостон»)

    6. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»)

    7. Кристапс Порзингис («Нью-Йорк»)

    8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

    9. Джеймс Харден («Хьюстон»)

    10. Бен Симмонс («Филадельфия»)

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