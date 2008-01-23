Олег Знарок: «СКА очень сложно мотивировать перед Олимпиадой. Все боятся травм»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

– Первый период вроде бы получился неплохой, но второй был отвратительным. Перед Олимпиадой команду очень сложно мотивировать. Все боятся травм или чего-то еще.

Все это понятно, но нужно выходить и играть. Это их профессия, их хлеб. Сейчас у нас будут совсем другие задачи и проблемы.

А проблем достаточно, вы все об этом слышали. Наступает тяжелый период. Будем серьезно готовиться. Болейте за нас.

– Почему в составе СКА не было легионеров?

– С ними все в порядке. Просто мы решили проверить своих перед сбором на Олимпиаду, – сказал Знарок.