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    Жена Дзюбы против трансфера в «Уфу», игрок, скорее всего, перейдет в «Арсенал»

    Теги Зенит Артем Дзюба Александр Анюков премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Уфа Иван Новосельцев

    Стало известно, где продолжат карьеру игроки «Зенита» Артем Дзюба, Александр Анюков и Иван Новосельцев.

    Анюков и Новосельцев могут оказаться в «Уфе», а Дзюба – в тульском «Арсенале». Башкирский клуб также претендовал на форварда, однако жена Дзюбы заявила о желании жить ближе к Москве или Санкт-Петербургу.

    «Уфа» хочет арендовать Анюкова до конца сезона. При этом официальных переговоров с «Зенитом» еще не было. Ситуацию затрудняет то, что петербургский клуб предложил футболисту продлить контракт на год и хочет оставить его в «Зените-2».

    Велика вероятность аренды «Уфой» Новосельцева, но уфимцы все еще решают, брать ли игрока. Что касается Дзюбы, он уфимцам интересен, но, скорее всего, он перейдет в тульский «Арсенал», – цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

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