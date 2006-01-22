Жена Дзюбы против трансфера в «Уфу», игрок, скорее всего, перейдет в «Арсенал»

Стало известно, где продолжат карьеру игроки «Зенита» , Александр Анюков и Иван Новосельцев.

Анюков и Новосельцев могут оказаться в «Уфе», а Дзюба – в тульском . Башкирский клуб также претендовал на форварда, однако жена Дзюбы заявила о желании жить ближе к Москве или Санкт-Петербургу.

«Уфа» хочет арендовать Анюкова до конца сезона. При этом официальных переговоров с еще не было. Ситуацию затрудняет то, что петербургский клуб предложил футболисту продлить контракт на год и хочет оставить его в «Зените-2».

Велика вероятность аренды «Уфой» Новосельцева, но уфимцы все еще решают, брать ли игрока. Что касается Дзюбы, он уфимцам интересен, но, скорее всего, он перейдет в тульский «Арсенал», – цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.