Коммерческий директор ФИФА: «Мы будем использовать видеоповторы на ЧМ-2018»

Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок заявил, что организация планирует применять систему видеоассистента арбитра (VAR) на .

«Определенно, мы будем использовать VAR на .

Хорошо, что у нас есть возможность использовать технологии в футболе, потому что это еще и повышает справедливость результата.

Сейчас мы ведем переговоры с различными технологическими компаниями. Они очень заинтересованы в сотрудничестве. Совместно с ними будет разрабатываться техническое решение», – заявил менеджер.

Решение об использовании VAR должно быть согласовано и обнародовано после заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), которое состоится 2 марта 2018.