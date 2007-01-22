Коммерческий директор ФИФА: «Мы будем использовать видеоповторы на ЧМ-2018»

Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок заявил, что организация планирует применять систему видеоассистента арбитра (VAR) на ЧМ-2018.
«Определенно, мы будем использовать VAR на ЧМ-2018.
Хорошо, что у нас есть возможность использовать технологии в футболе, потому что это еще и повышает справедливость результата.
Сейчас мы ведем переговоры с различными технологическими компаниями. Они очень заинтересованы в сотрудничестве. Совместно с ними будет разрабатываться техническое решение», – заявил менеджер.
Решение об использовании VAR должно быть согласовано и обнародовано после заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), которое состоится 2 марта 2018.
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