Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» уступила «Наполи»

В 21-м туре серии А «Аталанта» уступила «Наполи» (0:1), «Лацио» сыграет с «Кьево», а «Интер» примет «Рому».
В понедельник «Ювентус» встретится с «Дженоа».
Чемпионат Италии
21-й тур
- Дата проведения
- 21 января, 14.30, «Адзурри д′Италия»
- Гол:
- 0:1 – 65 Мертенс.
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Аталанта –
Бериша, Толои (Орсолини, 79), Кальдара, Масьелло, Хатебур, Кристанте, Фройлер, Спинаццола (Госенс, 62), Иличич (Хаас, 75), Корнелиус, Гомес.
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Наполи –
Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Жоржиньо, Зелиньски (Рог, 86), Кальехон (Маджо, 90), Мертенс, Инсинье (Гамшик, 74).
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 23 Луис Альберто, 1:1 – 25 Пуччарелли, 2:1 – 31 Милинкович-Савич, 3:1 – 68 Милинкович-Савич, 4:1 – 83 Баштуш, 5:1 – 86 Нани.
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Лацио –
Стракоша, Баштуш, де Врей, Уоллес, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич (Нани, 76), Лулич (Лукаку, 64), Луис Альберто, Иммобиле (Фелипе Андерсон, 35).
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Кьево –
Соррентино, Каччаторе, Бани, Томович, Гобби, Бастьен (Гарритано, 84), Радованович, Хетемай, Бирса (Лерис, 75), Стемпиньски (Пеллиссье, 61), Пуччарелли.
- Предупреждение:
- Лулич (53).
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Николас, Феррари, Эрто (Паццини, 46), Караччоло, Фарес, Сукулини, Бюхель, Ромуло, Валоти (Верде, 60), Ридер Матос, Петкович (Кальвано, 68).
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Кротоне –
Кордац, Сампиризи, Чеккерини, Капуано, Мартелла, Барберис, Мандрагора, Бенали (Крочата, 77), Риччи (Фараони, 81), Тротта (Будимир, 73), Стоян.
- Удаление:
- Сукулини (61).
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 30 Куальярелла, 2:0 – 60 Куальярелла, 3:0 – 68 Куальярелла, 3:1 – 80 Санчес.
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Сампдория –
Вивиано, Берешиньски, Сильвестре, Феррари, Стринич, Прат, Торрейра, Линетти, Рамирес (Баррето, 84), Ковнацки (Сапата, 58), Куальярелла (Капрари, 75).
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Фиорентина –
Спортьелло, Лорини, Пеццелья, Витор Уго, Бадель, Кьеза, Бираги, Бенасси (Сапонара, 65), Эссерик (Санчес, 71), Симеоне, Эль-Бабакар (Жил Диаш, 66).
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Миранте, Мбайе, Де Мео, Майетта, Масина (Торосидис, 87), Джемаили, Поли (Пульгар, 78), Донса, Верди, Дестро (Ди Франческо, 70), Паласио.
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Беневенто –
Белец, Биллонг, Гимсити, Коста, Ломбарди (Летициа, 59), Мемушай, Виола, Венути (Д'Алессандро, 72), Гильерме, Кода, Бриньола (Джуричич, 66).
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Фриули»
-
Удинезе –
Биссарри, Нюйтинк, Ларангейра, Самир, Ларсен, Барак, Балич (Лопес, 73), Янкто (Хадльвредссон, 68), Пеццелла, де Пауль, Лазанья.
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СПАЛ –
Гомис, Чонек, Викари, Фелипе, Ладзари, Куртич, Вивиани (Скьяттарелла, 78), Грасси, Маттьелло (Драме, 90), Флоккари, Антенуччи.
- Предупреждения:
- Фелипе (13), Пеццелла (42), Куртич (45), Вивиани (58), Ларангейра (82).
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Лирола, Гольданига, Ачерби, Пелузо, Миссироли, Маньянелли, Данкан (Маццителли, 87), Берарди, Фальчинелли (Политано, 74), Рагуза (Матри, 53).
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Торино –
Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бурдиссо, Молинаро, Базелли, Ринкон, Оби (Ансальди, 73), Яго Фальке, Ньянг (Бойе, 83), Беренгер (Моретти, 62).
- Дата проведения
- 21 января, 20.00, «Сарденья»
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Кальяри –
Краньо, Романья, Чеппителли, Пизакане, Барелла, Падоин, Ионицэ, Фараго, Чигарини, Сау (Фариас, 19), Паволетти.
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Милан –
Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли, Бонавентура, Биглия, Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, Калинич.
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 22 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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