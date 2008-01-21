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    Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» уступила «Наполи»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Кротоне Сассуоло Беневенто СПАЛ

    В 21-м туре серии А «Аталанта» уступила «Наполи» (0:1), «Лацио» сыграет с «Кьево», а «Интер» примет «Рому».

    В понедельник «Ювентус» встретится с «Дженоа».

    Чемпионат Италии

    21-й тур

    Аталанта – Наполи 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    21 января, 14.30, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 65 Мертенс.
    АталантаБериша, Толои (Орсолини, 79), Кальдара, Масьелло, Хатебур, Кристанте, Фройлер, Спинаццола (Госенс, 62), Иличич (Хаас, 75), Корнелиус, Гомес.
    НаполиРейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Жоржиньо, Зелиньски (Рог, 86), Кальехон (Маджо, 90), Мертенс, Инсинье (Гамшик, 74).
    Предупреждения:
    Мариу Руй (25), Кальехон (88).
    Лацио – Кьево 5:1 (2:1, 3:0)
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Луис Альберто, 1:1 – 25 Пуччарелли, 2:1 – 31 Милинкович-Савич, 3:1 – 68 Милинкович-Савич, 4:1 – 83 Баштуш, 5:1 – 86 Нани.
    ЛациоСтракоша, Баштуш, де Врей, Уоллес, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич (Нани, 76), Лулич (Лукаку, 64), Луис Альберто, Иммобиле (Фелипе Андерсон, 35).
    КьевоСоррентино, Каччаторе, Бани, Томович, Гобби, Бастьен (Гарритано, 84), Радованович, Хетемай, Бирса (Лерис, 75), Стемпиньски (Пеллиссье, 61), Пуччарелли.
    Предупреждение:
    Лулич (53).
    Верона – Кротоне 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Барберис, 0:2 – 54 Стоян, 0:3 – 67 Риччи.
    ВеронаНиколас, Феррари, Эрто (Паццини, 46), Караччоло, Фарес, Сукулини, Бюхель, Ромуло, Валоти (Верде, 60), Ридер Матос, Петкович (Кальвано, 68).
    КротонеКордац, Сампиризи, Чеккерини, Капуано, Мартелла, Барберис, Мандрагора, Бенали (Крочата, 77), Риччи (Фараони, 81), Тротта (Будимир, 73), Стоян.
    Предупреждения:
    Риччи (17), Чеккерини (27), Мартелла (28), Фарес (32), Стоян (50), Капуано (82).
    Удаление:
    Сукулини (61).
    Сампдория – Фиорентина 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 30 Куальярелла, 2:0 – 60 Куальярелла, 3:0 – 68 Куальярелла, 3:1 – 80 Санчес.
    СампдорияВивиано, Берешиньски, Сильвестре, Феррари, Стринич, Прат, Торрейра, Линетти, Рамирес (Баррето, 84), Ковнацки (Сапата, 58), Куальярелла (Капрари, 75).
    ФиорентинаСпортьелло, Лорини, Пеццелья, Витор Уго, Бадель, Кьеза, Бираги, Бенасси (Сапонара, 65), Эссерик (Санчес, 71), Симеоне, Эль-Бабакар (Жил Диаш, 66).
    Предупреждения:
    Эссерик (33), Пеццелья (39), Торрейра (86).
    Болонья – Беневенто 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 35 Дестро, 2:0 – 73 Де Мео, 3:0 – 88 Джемаили.
    БолоньяМиранте, Мбайе, Де Мео, Майетта, Масина (Торосидис, 87), Джемаили, Поли (Пульгар, 78), Донса, Верди, Дестро (Ди Франческо, 70), Паласио.
    БеневентоБелец, Биллонг, Гимсити, Коста, Ломбарди (Летициа, 59), Мемушай, Виола, Венути (Д'Алессандро, 72), Гильерме, Кода, Бриньола (Джуричич, 66).
    Предупреждения:
    Поли (26), Венути (34), Джемаили (44), Мемушай (57), Мбайе (69), Ди Франческо (90).
    Удинезе – СПАЛ 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Самир, 1:1 – 49 Флоккари.
    УдинезеБиссарри, Нюйтинк, Ларангейра, Самир, Ларсен, Барак, Балич (Лопес, 73), Янкто (Хадльвредссон, 68), Пеццелла, де Пауль, Лазанья.
    СПАЛГомис, Чонек, Викари, Фелипе, Ладзари, Куртич, Вивиани (Скьяттарелла, 78), Грасси, Маттьелло (Драме, 90), Флоккари, Антенуччи.
    Предупреждения:
    Фелипе (13), Пеццелла (42), Куртич (45), Вивиани (58), Ларангейра (82).
    Сассуоло – Торино 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Оби, 1:1 – 54 Берарди.
    СассуолоКонсильи, Лирола, Гольданига, Ачерби, Пелузо, Миссироли, Маньянелли, Данкан (Маццителли, 87), Берарди, Фальчинелли (Политано, 74), Рагуза (Матри, 53).
    ТориноСиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бурдиссо, Молинаро, Базелли, Ринкон, Оби (Ансальди, 73), Яго Фальке, Ньянг (Бойе, 83), Беренгер (Моретти, 62).
    Предупреждения:
    Данкан (39), Ринкон (48), Ачерби (65), Матри (70), Базелли (81), Гольданига (90).
    Кальяри – Милан 1:2 (перерыв)
    Дата проведения
    21 января, 20.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Барелла, 1:1 – 36, пенальти Кессиэ, 1:2 – 42 Кессиэ.
    КальяриКраньо, Романья, Чеппителли, Пизакане, Барелла, Падоин, Ионицэ, Фараго, Чигарини, Сау (Фариас, 19), Паволетти.
    МиланДоннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли, Бонавентура, Биглия, Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, Калинич.
    Предупреждения:
    Калинич (27), Сусо (45).
    Интер – Рома
    Дата проведения
    21 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Ювентус – Дженоа
    Дата проведения
    22 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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