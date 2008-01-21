Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» уступила «Наполи»

В 21-м туре серии А «Аталанта» уступила «Наполи» (0:1), «Лацио» сыграет с «Кьево», а «Интер» примет «Рому».

В понедельник «Ювентус» встретится с «Дженоа».

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21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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