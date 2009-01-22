Хабиб Нурмагомедов: «Я изобью Фергюсона и скажу МакГрегору встать в очередь»

Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Конору МакГрегору придется заслужить бой с ним, если он выиграет пояс.

все еще временный чемпион, но когда мы будем драться, то подеремся за вакантный титул в легком весе.

Он показывал мне свой пояс (на пресс-конференции – Sports.ru), но для меня это фейковый пояс. Я подерусь за реальный пояс, мне не нужен его фейковый титул.

UFC лишила пояса. Как лишила его тогда пояса в полулегком весе. Мы с Тони будем драться за настоящий пояс.

Я не могу понять, почему пресса продолжает спрашивать, лишили ли Конора титула. Конечно, UFC лишила его. Теперь он должен заслужить свой титульный шанс.

Мой план в том, чтобы избить Фергюсона. И если UFC постарается поставить против меня МакГрегора, он должен заслужить этот шанс. Я скажу Конору: «Эй, становись в очередь», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона за полноценный титул легкой весовой категории пройдет 7 апреля на UFC 223.

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