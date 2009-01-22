Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб Нурмагомедов: «Я изобью Фергюсона и скажу МакГрегору встать в очередь»

    Теги смешанные единоборства UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Конору МакГрегору придется заслужить бой с ним, если он выиграет пояс.

    «Тони Фергюсон все еще временный чемпион, но когда мы будем драться, то подеремся за вакантный титул в легком весе.

    Он показывал мне свой пояс (на пресс-конференции – Sports.ru), но для меня это фейковый пояс. Я подерусь за реальный пояс, мне не нужен его фейковый титул.

    UFC лишила Конора МакГрегора пояса. Как лишила его тогда пояса в полулегком весе. Мы с Тони будем драться за настоящий пояс.

    Я не могу понять, почему пресса продолжает спрашивать, лишили ли Конора титула. Конечно, UFC лишила его. Теперь он должен заслужить свой титульный шанс. 

    Мой план в том, чтобы избить Фергюсона. И если UFC постарается поставить против меня МакГрегора, он должен заслужить этот шанс. Я скажу Конору: «Эй, становись в очередь», – сказал Нурмагомедов.

    Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона за полноценный титул легкой весовой категории пройдет 7 апреля на UFC 223.

    «Один на один долбиться будешь?». Хабиб издевается над Конором в инстаграме

    «Встань на колени и умоляй меня». Конор наехал на Хабиба

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться