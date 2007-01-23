Санчес перешел в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» объявили о переходах Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна соответственно.
Клубы обменялись игроками. «МЮ» заявил, что Мхитарян стал частью сделки по Санчесу, а «Арсенал» сообщил, что это чилиец был частью сделки по приобретению армянского хавбека.
Ранее стало известно, что обмен Санчеса, соглашение которого с лондонцами было рассчитано до лета 2018 года, на Мхитаряна пройдет без доплат.
Оба футболиста заключили долгосрочные контракты с новыми клубами.
Love that, @HenrikhMkh – we’re delighted to have you here 🔴 pic.twitter.com/PDABMfhsNx— Arsenal FC (@Arsenal) 22 января 2018 г.
Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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