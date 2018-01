Санчес перешел в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»

и «Арсенал» объявили о переходах Алексиса Санчеса и соответственно.

Клубы обменялись игроками. «МЮ» заявил, что Мхитарян стал частью сделки по Санчесу, а «Арсенал» сообщил, что это чилиец был частью сделки по приобретению армянского хавбека.

Ранее стало известно, что обмен Санчеса, соглашение которого с лондонцами было рассчитано до лета 2018 года, на Мхитаряна пройдет без доплат.

Оба футболиста заключили долгосрочные контракты с новыми клубами.

