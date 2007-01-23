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    Санчес перешел в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»

    Теги Манчестер Юнайтед Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал трансферы фото Генрих Мхитарян

    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» объявили о переходах Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна соответственно.

    Клубы обменялись игроками. «МЮ» заявил, что Мхитарян стал частью сделки по Санчесу, а «Арсенал» сообщил, что это чилиец был частью сделки по приобретению армянского хавбека.

    Ранее стало известно, что обмен Санчеса, соглашение которого с лондонцами было рассчитано до лета 2018 года, на Мхитаряна пройдет без доплат.

    Оба футболиста заключили долгосрочные контракты с новыми клубами.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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