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    ФСБ требует остановить производства в городах ЧМ-2018 на время проведения турнира

    Теги происшествия ЧМ-2018 Лукойл политика

    ФСБ начала массово предупреждать российские предприятия, расположенные в городах ЧМ-2018, о необходимости остановки на период проведения турнира.

    У «Коммерсанта» есть письмо от 16 января, которое получил руководитель одного из крупных химических предприятий Нижегородской области от регионального отделения ФСБ. В документе говорится, что работа завода должна быть остановлена на период проведения ЧМ-2018.

    ФСБ обосновывает свои требования указом президента РФ от 9 мая 2017 года и постановлением правительства РФ от 9 июня 2017 года о применении усиленных мер безопасности в рамках чемпионата, поясняя, что на время турнира утверждены специальные правила.

    Аналогичные письма получили почти все крупные производства области, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ им. Африкантова (входит в «Росатом»), завод им. Свердлова (в том числе производит авиационные бомбы), «Синтез», и даже сельхозпроизводители.

    В УФСБ по Нижегородской области не смогли уточнить, сколько предприятий получили письма и сколько должны быть реально остановлены. Там лишь заверили: «Мы никого не закрываем. Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств».

    Напомним, что матчи ЧМ-2018 состоятся в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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