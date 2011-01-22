Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Копенгаген», «Спартак» проиграл «Астане», «Краснодар» победил «Локомотив» из Ташкента

    Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия высшая лига Польша Заглембе высшая лига Дания Хорсенс Копенгаген товарищеские матчи (клубы) результаты СКА Хабаровск Анжи высшая лига Казахстан Нефтчи высшая лига Азербайджан высшая лига Узбекистан Краснодар Астана Локомотив Ташкент Уфа Алки Ороклини

    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона.

    Товарищеские матчи

    Спартак Россия – Астана Казахстан – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – М.Станоевич (19), 0:2 – Томасов (33), 0:3 – Деспотович (75), 1:3 – Промес (79), 2:3 – Роша (89).

    Спартак: Ребров (Максименко, 65), Комбаров, Кутепов, Боккети (Петрович, 46), Ещенко (Рассказов, 65), Глушаков (Роша, 65), Фернандо (Пашалич, 46), Попов (Самедов, 46), Мельгарехо (Зобнин, 46), Промес (Бакаев, 81), Луис Адриано (Зе Луиш, 46).

    ЦСКА Россия – Хорсенс Дания – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Квист (3),1:1 – Витиньо (12), 1:2 – Финнбогасон (34), 2:2 – Витиньо (56). 

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Набабкин, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо.

    Уфа Россия – Алки Ороклини Кипр – 7:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Безлихотнов (24), 2:0 – Кротов (30), 3:0 – Сейдахмет (35), 4:0 – Фатаи (65), 5:0 – Табидзе (77), 6:0 – Фатаи (85), 7:0 – Обляков (87).

    «Уфа» (1-й тайм): Беленов, Сафрониди, Аликин, Никитин, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Безденежных, Сейдахмет, Абдулавов (Дивеев, 25), Кротов.

    «Уфа» (2-й тайм): Шелия, Йокич, Карп, Пауревич, Табидзе, Стоцкий, Салатич, Обляков, Слай, Сысуев, Фатаи.

    «Анжи» – «Заглембе» – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хубулов (6), 2:0 – Поку (28), 3:0 – Прудников (53). 

    «Анжи»: Лория (Будаков, 46), Чансельор, Тетрашвили (Эльмурзаев, 46), Брызгалов (Бакаев, 46), Черов (Чайковский, 46), Хубулов (Халимбеков, 46), Антон (Закиров, 46), Глебов (Удунян, 46), Яковлев (Маркелов, 46), Лескано (Прудников, 46), Поку (Калмыков, 46).

    Краснодар Россия – Локомотив Узбекистан – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Каримов (12), 1:1 – Вандерсон (12), 2:1 – Лаборде (56).

    «Краснодар»: Крицюк (Синицын, 46), Янбаев (Гранквист, 46), Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович (Стежко, 46), Нестеренко (Мамаев, 46), Калинин, Жоаозинью (Каборе, 46), Жигулев (Перейра, 46), Ристич (Лаборде, 46), Вандерсон Масиэл (Классон, 46), Воробьев.

    СКА Хабаровск Россия – Нефтчи Азербайджан – 8:1 (6:0)

    Голы СКА: 1:0 – Кабутов (2), 2:0 – Никифоров (8), 3:0 – Самсонов (10), 4:0 – Никифоров (17), 5:0 – Самсонов (20),  6:0 – Калинский (37), 7:0 – Никифоров (49), 8:1 – Кабутов (89).

    СКА: Криворучко, Димидко, Тубич, Баляйкин, Наваловский, Калинский, Самсонов, Макаров, Никифоров, Кабутов, Маркович.

    Зенит Россия – Копенгаген Дания – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Панюков (18), 2:0 – Заболотный (28), 3:0 – Панюков (34), 4:0 – Краневиттер (62), 5:0 – Кокорин (86).

    «Зенит» (1-й тайм): Лунев, Богаев, Каккоев, Скроботов, Жирков, Капленко, Ерохин, Плетнев, Полоз, Заболотный, Панюков.

    «Зенит» (1-й тайм): Лодыгин, Кришито, Маммана, Мевля, Терентьев, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Дриусси, Кокорин.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться