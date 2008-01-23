«Спартак» отказался от покупки Вериссимо

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо не перейдет в московский .

отказался от покупки Вериссимо. Переговоры закрыты.

Футболист остается в Бразилии как минимум до летнего трансферного периода», – сообщил ТАСС источник в «Сантосе».

На последней стадии переговоров стороны обсуждали сумму трансфера в 8,5 миллиона евро. «Спартак» также обещал выплатить «Сантосу» 5% от перепродажи игрока за сумму до 15 миллионов и 10%, если сумма превысит 15 миллионов.