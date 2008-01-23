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    «Спартак» отказался от покупки Вериссимо

    Теги Спартак Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Лукас Вериссимо

    Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо не перейдет в московский «Спартак».

    «Спартак» отказался от покупки Вериссимо. Переговоры закрыты.

    Футболист остается в Бразилии как минимум до летнего трансферного периода», – сообщил ТАСС источник в «Сантосе».

    На последней стадии переговоров стороны обсуждали сумму трансфера в 8,5 миллиона евро. «Спартак» также обещал выплатить «Сантосу» 5% от перепродажи игрока за сумму до 15 миллионов и 10%, если сумма превысит 15 миллионов.

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