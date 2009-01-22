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    Драфт НХЛ-2018. Свечников занял первое место в рейтинге игроков из Северной Америки

    Теги НХЛ драфт НХЛ Джозеф Велено Андрей Свечников Александр Алексеев Филип Задина Брэди Ткачак

    Скаутское бюро НХЛ представило рейтинг лучших молодых хоккеистов из лиг Северной Америки перед драфтом лиги в этом году

    1. н. Андрей Свечников («Бэрри», OHL)

    2. н. Филип Задина («Галифакс», QMJHL)

    3. н. Брэди Ткачак (университет Бостона)

    4. з. Куинтон Хьюджес («Мичиган»)

    5. з. Эван Бушар («Лондон», OHL)

    6. н. Барретт Хэйтон («Су Грейхаундс», OHL)

    7. н. Оливер Валстрем (Сборная США U-18, USNTDP)

    8. з. Ноа Добсон («Акади-Батурст», QMJHL)

    9. н. Серрон Ноэль («Ошава», OHL)

    10. н. Акил Томас («Ниагара», OHL)

    11. н. Джоэл Фараби (Сборная США U-18, USNTDP)

    12. з. Джаред МакАйзек («Галифакс», QMJHL)

    13. н. Джозеф Велено («Драммондвилль», QMJHL)

    14. з. Тай Смит («Спокан», WHL)

    15. з. Расмус Сандин («Су Грейхаундс», OHL)

    ...

    26. з. Александр Алексеев («Ред Дир», WHL)

    ....

    54. н. Дмитрий Завгородний («Римуски», QMJHL)

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