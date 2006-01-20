Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Ньюкасл», «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас», «МЮ» в гостях одолел «Бернли»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вест Бромвич Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут

    В 24-м туре премьер-лиги «Челси» разгромил «Брайтон» (4:0). «Манчестер Юнайтед» выиграл выездной матч с «Бернли» (1:0), «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл». 

    В воскресенье «Саутгемптон» сыграет с «Тоттенхэмом», а в понедельник состоится матч между «Суонси» и «Ливерпулем»

    Чемпионат Англии

    24-й тур

    Брайтон – Челси 0:4 (0:2, 0:2)
    Дата проведения
    20 января, 15.30, «Фалмер»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Азар, 0:2 – Виллиан, 0:3 – 77 Азар, 0:4 – 89 Мозес.
    БрайтонРайан, Данк, Даффи, Зуттнер, Скелотто, Гросс (Кайяль, 68), Стивенс, Марч (Искьердо, 83), Проппер, Голдсон, Хемед (Мюррей, 68).
    ЧелсиКабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Давид Луиз, 58), Рюдигер, Мозес, Виллиан (Мусонда, 81), Канте, Азар, Бакайоко, Алонсо (Дзаппакоста, 75), Батшуайи.
    Предупреждения:
    Скелотто (36), Даффи (56), Голдсон (79).

     

    Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    20 января, 18.00, «Терф Мур»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 54 Марсьяль.
    БернлиПоуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 81), Гудмундссон, Арфилд (Нкуду, 81), Барнс (Уэллс, 89).
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Янг, Погба, Матич, Лингард (Рэшфорд, 80), Марсьяль (Эррера, 90), Лукаку.
    Предупреждения:
    Ми (31), Бардсли (67), Погба (69), Дефур (69), Матич (76), Валенсия (90).

     

    Эвертон – Вест Бромвич 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    20 января, 18.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 7 Родригес, 1:1 – 70 Ньяссе.
    ЭвертонПикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Уильямс, Сигурдссон, Шнайдерлин, Влашич (Болази, 46), Маккарти (Руни, 61), Уолкотт, Тосун (Ньяссе, 69).
    Вест БромвичФостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс (Маколи, 80), Филлипс, Крыховяк, Бэрри, Брант (Ливермор, 79), Родригес (Макклейн, 79), Рондон.
    Предупреждения:
    Уолкотт (45), Шнайдерлин (58), Доусон (88).

     

    Лестер – Уотфорд 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    20 января, 18.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 39, пенальти Варди, 2:0 – 90 Марез.
    ЛестерШмейхель, Магуайр, Драгович, Чилуэлл, Марез, Амарти, Джеймс, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Грэй, 65), Варди (Адриен Силва, 89).
    УотфордКарнезис, Ваге (Предль, 61), Зегелар, Янмат (Окака Чука, 81), Кабаселе, Уотсон, Дукуре, Перейра (Грэй, 60), Каррильо, Ришарлисон, Дини.

     

    Вест Хэм – Борнмут 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    20 января, 18.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 71 Фрэйзер, 1:1 – 73 Эрнандес.
    Вест ХэмАдриан, Огбонна, Крессуэлл (Байрэм, 90), Масуаку, Коллинз, Лансини (Эрнандес, 64), Куяте (Райс, 90), Обианг, Нобл, Арнаутович, Сабалета.
    БорнмутБегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Айб (Станислас, 62), Кук, Фрэйзер (Кинг, 85), Гослинг, Смит, Уилсон.
    Предупреждения:
    Коллинз (31), Масуаку (49), Гослинг (52), Огбонна (58).

     

    Арсенал – Кристал Пэлас 4:1 (4:0, 0:1)
    Дата проведения
    20 января, 18.00, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 Монреаль, 2:0 – 10 Ивоби, 3:0 – 13 Косьельни, 4:0 – 22 Ляказетт, 4:1 – 78 Миливоевич.
    АрсеналЧех, Мустафи, Монреаль (Мэйтленд-Найлз, 34), Бельерин, Косьельни, Эль-Ненни, Джака, Уилшер, Озил (Нелсон, 72), Ивоби (Колашинац, 82), Ляказетт.
    Кристал ПэласХеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Фосу-Менса, Миливоевич, Макартур, Кабай (Ридевалд, 90), Сако, Заа, Бентеке.

     

    Сток Сити – Хаддерсфилд 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    20 января, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 53 Аллен, 2:0 – 69 Диуф.
    Сток СитиБатленд, Зума, Питерс, Бауэр, Шоукросс, Аллен, Флетчер, Адам (Кэмерон, 71), Шакири, Диуф (Крауч, 77), Шупо-Мотинг (Собхи, 90).
    ХаддерсфилдЛессль, Йоргенсен, Хадерджонай, Мэлоун, Шиндлер, Хогг (Депуатр, 79), Муй, Притчард (Сабири, 60), ван Ла Парра, Инс (Кванер, 56), Мунье.
    Предупреждения:
    Хогг (34), Бауэр (72).

     

    Манчестер Сити – Ньюкасл 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    20 января, 20.30, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Манчестер СитиЭдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Сане, Агуэро.
    НьюкаслДарлоу, Ласселс, Дамметт, Манкильо, Кларк, Хэйден, Диаме, Мерфи, Шелви, Атсу, Хоселу.

     

    Саутгемптон – Тоттенхэм
    Дата проведения
    21 января, 19.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Суонси – Ливерпуль
    Дата проведения
    22 января, 23.00, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться