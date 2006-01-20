Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Ньюкасл», «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас», «МЮ» в гостях одолел «Бернли»

В 24-м туре премьер-лиги «Челси» разгромил «Брайтон» (4:0). выиграл выездной матч с «Бернли» (1:0), «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл».

В воскресенье «Саутгемптон» сыграет с «Тоттенхэмом», а в понедельник состоится матч между «Суонси» и .

Чемпионат Англии

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги