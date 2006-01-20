Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Ньюкасл», «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас», «МЮ» в гостях одолел «Бернли»

В 24-м туре премьер-лиги «Челси» разгромил «Брайтон» (4:0). «Манчестер Юнайтед» выиграл выездной матч с «Бернли» (1:0), «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл».
В воскресенье «Саутгемптон» сыграет с «Тоттенхэмом», а в понедельник состоится матч между «Суонси» и «Ливерпулем».
Чемпионат Англии
24-й тур
- Дата проведения
- 20 января, 15.30, «Фалмер»
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Брайтон –
Райан, Данк, Даффи, Зуттнер, Скелотто, Гросс (Кайяль, 68), Стивенс, Марч (Искьердо, 83), Проппер, Голдсон, Хемед (Мюррей, 68).
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Челси –
Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Давид Луиз, 58), Рюдигер, Мозес, Виллиан (Мусонда, 81), Канте, Азар, Бакайоко, Алонсо (Дзаппакоста, 75), Батшуайи.
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «Терф Мур»
- Гол:
- 0:1 – 54 Марсьяль.
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Бернли –
Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 81), Гудмундссон, Арфилд (Нкуду, 81), Барнс (Уэллс, 89).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Янг, Погба, Матич, Лингард (Рэшфорд, 80), Марсьяль (Эррера, 90), Лукаку.
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «Гудисон Парк»
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Эвертон –
Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Уильямс, Сигурдссон, Шнайдерлин, Влашич (Болази, 46), Маккарти (Руни, 61), Уолкотт, Тосун (Ньяссе, 69).
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Вест Бромвич –
Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс (Маколи, 80), Филлипс, Крыховяк, Бэрри, Брант (Ливермор, 79), Родригес (Макклейн, 79), Рондон.
- Предупреждения:
- Уолкотт (45), Шнайдерлин (58), Доусон (88).
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Магуайр, Драгович, Чилуэлл, Марез, Амарти, Джеймс, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Грэй, 65), Варди (Адриен Силва, 89).
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Адриан, Огбонна, Крессуэлл (Байрэм, 90), Масуаку, Коллинз, Лансини (Эрнандес, 64), Куяте (Райс, 90), Обианг, Нобл, Арнаутович, Сабалета.
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Борнмут –
Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Айб (Станислас, 62), Кук, Фрэйзер (Кинг, 85), Гослинг, Смит, Уилсон.
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 6 Монреаль, 2:0 – 10 Ивоби, 3:0 – 13 Косьельни, 4:0 – 22 Ляказетт, 4:1 – 78 Миливоевич.
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Арсенал –
Чех, Мустафи, Монреаль (Мэйтленд-Найлз, 34), Бельерин, Косьельни, Эль-Ненни, Джака, Уилшер, Озил (Нелсон, 72), Ивоби (Колашинац, 82), Ляказетт.
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Фосу-Менса, Миливоевич, Макартур, Кабай (Ридевалд, 90), Сако, Заа, Бентеке.
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
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Сток Сити –
Батленд, Зума, Питерс, Бауэр, Шоукросс, Аллен, Флетчер, Адам (Кэмерон, 71), Шакири, Диуф (Крауч, 77), Шупо-Мотинг (Собхи, 90).
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Хаддерсфилд –
Лессль, Йоргенсен, Хадерджонай, Мэлоун, Шиндлер, Хогг (Депуатр, 79), Муй, Притчард (Сабири, 60), ван Ла Парра, Инс (Кванер, 56), Мунье.
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Сане, Агуэро.
- Дата проведения
- 21 января, 19.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Либерти Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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