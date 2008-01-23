Дзюба перейдет в тульский «Арсенал» до конца недели

Форвард «Зенита» Артем Дзюба близок к переходу в тульский «Арсенал».
Ожидается, что аренда игрока сборной России будет оформлена до конца текущей недели.
29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в «Ростове» под руководством нынешнего тренера «Арсенала» Миодрага Божовича.
Именно переезд в Тулу для футболиста в приоритете. Был также вариант с «Уфой», но жена Дзюбы высказалась против этого трансфера.
Подробную статистику выступлений Дзюбы вы можете посмотреть здесь.
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