Дзюба перейдет в тульский «Арсенал» до конца недели

Форвард Артем Дзюба близок к переходу в тульский «Арсенал».

Ожидается, что аренда игрока сборной России будет оформлена до конца текущей недели.

29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в «Ростове» под руководством нынешнего тренера Миодрага Божовича.

Именно переезд в Тулу для футболиста в приоритете. Был также вариант с «Уфой», но жена Дзюбы высказалась против этого трансфера.

Подробную статистику выступлений Дзюбы вы можете посмотреть здесь.