СКА выиграл регулярку, Алиев и Коляда взяли медали на ЧЕ, МОК не пустил 111 россиян в Пхенчхан и другие новости утра

1. СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Континента. Питер тратит на контракты игроков больше всех – 2,5 миллиарда рублей, ЦСКА – 2,2 миллиарда.

2. МОК не одобрил 111 заявок российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018. Было 500, стало 389.

3. На чемпионате Европы по фигурному катанию у мужчин был неудержим испанец Хавьер Фернандес (6-й титул подряд!). У россиян две медали – Дмитрий Алиев взял серебро, Михаил Коляда – бронзу. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин после короткого танца идет вторым, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – четвертые.

4. Трансферы. Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка ожидаемо подписал контракт с «Баварией». Робин ван Перси вернулся в «Фейеноорд».

5. В НХЛ Евгений Дадонов забросил 10-ю шайбу в сезоне и помог «Флориде» обыграть «Вегас» (4:3 ОТ). «Вашингтон» уступил «Монреалю» (2:3), несмотря на передачи Овечкина, набравшего 50-е очко в сезоне, Орлова и Кузнецова.

6. В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА уступил «Салавату Юлаеву» (1:2), и были сыграны еще три матча. «Салават» вышел на второе место на Востоке, «Авангард» стал седьмым.

7. В НБА «Торонто» взял верх над «Сан-Антонио» в не самом результативном матче (86:83). «Бруклин» без Мозгова был сильнее «Майами» (101:95). Все результаты дня.

8. Серджи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года, отступные – 500 миллионов евро. Фернандиньо пролонгировал соглашение с «Ман Сити» до 2020 года. Белорусский хавбек «Зенита» Кирилл Капленко больше не считается легионером в РФПЛ.

9. На этапе Кубка мира в Антхольце норвежец Йоханнес Бо выиграл мужской спринт, россиянин Антон Шипулин – 4-й (на лыжне проиграл 50 секунд), Антон Бабиков – 8-й.

10. Евролига. ЦСКА в гостях одолел «Панатинаикос» (75:70) и другие результаты 19-го тура.

11. «Адмирал» обязал травмированных игроков работать в режиме офисных сотрудников. Объясняют это тем, что «люди не привыкли работать».

12. Российский конькобежец Павел Кулижников на этапе Кубка мира в Эрфурте победил на дистанции 500 м, Денис Юсков – на 1500 м. Артем Кузнецов и Ангелина Голикова стали третьими на 500 м, на 1000 м бронзу взяла Екатерина Шихова.

13. Трех девушек из сборной России лишили серебра юношеского чемпионата Европы. Из-за мельдония.

Цифра дня. «Движение вверх» первым из российских фильмов собрало 2 миллиарда рублей в прокате.

Фанат дня. Болельщик «Ливерпуля» из Норвегии назвал дочь YNWA. Повезло малышке?

Цитаты дня:

«Реми лжец. Мне не хватает яиц? У меня их два, как у всех» – Пако Хемес не помнит, что проиграл шары, когда уступил «Реалу» (2:10).

«Не вижу смысла переходить в «Зенит» и сидеть на скамейке» – Евгений Марков о выборе в пользу «Динамо».

«С нами обращаются как с животными в клетке» – Новак Джокович о жаре на Australian Open



«В реальном бою я бы оторвал Ван Дамму голову к х*рам» – Коди Гарбрандт грозит легенде.