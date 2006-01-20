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    Sports.ru

    СКА выиграл регулярку, Алиев и Коляда взяли медали на ЧЕ, МОК не пустил 111 россиян в Пхенчхан и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Континента. Питер тратит на контракты игроков больше всех – 2,5 миллиарда рублей, ЦСКА – 2,2 миллиарда.

    2. МОК не одобрил 111 заявок российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018. Было 500, стало 389.

    3. На чемпионате Европы по фигурному катанию у мужчин был неудержим испанец Хавьер Фернандес (6-й титул подряд!). У россиян две медалиДмитрий Алиев взял серебро, Михаил Коляда – бронзу. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин после короткого танца идет вторым, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – четвертые.

    4. Трансферы. Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка ожидаемо подписал контракт с «Баварией». Робин ван Перси вернулся в «Фейеноорд».

    5. В НХЛ Евгений Дадонов забросил 10-ю шайбу в сезоне и помог «Флориде» обыграть «Вегас» (4:3 ОТ). «Вашингтон» уступил «Монреалю» (2:3), несмотря на передачи Овечкина, набравшего 50-е очко в сезоне, Орлова и Кузнецова

    6. В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА уступил «Салавату Юлаеву» (1:2), и были сыграны еще три матча. «Салават» вышел на второе место на Востоке, «Авангард» стал седьмым.

    7. В НБА «Торонто» взял верх над «Сан-Антонио» в не самом результативном матче (86:83). «Бруклин» без Мозгова был сильнее «Майами» (101:95). Все результаты дня

    8. Серджи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года, отступные – 500 миллионов евро. Фернандиньо пролонгировал соглашение с «Ман Сити» до 2020 года. Белорусский хавбек «Зенита» Кирилл Капленко больше не считается легионером в РФПЛ.

    9. На этапе Кубка мира в Антхольце норвежец Йоханнес Бо выиграл мужской спринт, россиянин Антон Шипулин – 4-й (на лыжне проиграл 50 секунд), Антон Бабиков – 8-й.

    10. Евролига. ЦСКА в гостях одолел «Панатинаикос» (75:70) и другие результаты 19-го тура.

    11. «Адмирал» обязал травмированных игроков работать в режиме офисных сотрудников. Объясняют это тем, что «люди не привыкли работать».

    12. Российский конькобежец Павел Кулижников на этапе Кубка мира в Эрфурте победил на дистанции 500 м, Денис Юсков – на 1500 м. Артем Кузнецов и Ангелина Голикова стали третьими на 500 м, на 1000 м бронзу взяла Екатерина Шихова.

    13. Трех девушек из сборной России лишили серебра юношеского чемпионата Европы. Из-за мельдония.

    Цифра дня. «Движение вверх» первым из российских фильмов собрало 2 миллиарда рублей в прокате.

    Фанат дня. Болельщик «Ливерпуля» из Норвегии назвал дочь YNWA. Повезло малышке?

    Цитаты дня:

    «Реми лжец. Мне не хватает яиц? У меня их два, как у всех» – Пако Хемес не помнит, что проиграл шары, когда уступил «Реалу» (2:10).

    «Не вижу смысла переходить в «Зенит» и сидеть на скамейке» – Евгений Марков о выборе в пользу «Динамо».

    «С нами обращаются как с животными в клетке» – Новак Джокович о жаре на Australian Open

    «В реальном бою я бы оторвал Ван Дамму голову к х*рам» – Коди Гарбрандт грозит легенде.

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