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    Евролига. 19-й тур. ЦСКА в гостях одолел «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» уступил «Фенербахче» и другие результаты

    Теги ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Панатинаикос Баскония Уникаха Реал Милан

    Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях взял верх над греческим «Панатинаикосом» (75:70).

    В турецком дерби «Анадолу Эфес» проиграл «Фенербахче» (84:89).

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    19-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Фенербахче Турция 84:89 (24:24, 11:22, 22:22, 27:21)
    Дата проведения
    19 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Даглас (29), З. Драгич (9), Данстон (8), Симон (6), Мотум (6) – старт; Макколлум (18), Штимац (6), Браун (2), Батук (0).
    Фенербахче
    Уонамейкер (18 + 8 передач), Веселы (12), Слукас (4), Томпсон (3), Датоме (0) – старт; Махмутоглу (16), Мелли (14 + 7 подборов), Гудурич (12), Дювериоглу (4), Диксон (3), Гюлер (3).

    Панатинаикос Греция  –  ЦСКА Москва Россия 70:75 (20:15, 9:16, 22:20, 19:24)
    Дата проведения
    19 января, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча
    Панатинаикос
    Калатес (13 + 11 передач), Т. Адетокумбо (13), Риверс (11), Синглтон (9), Гэбриэл (2) – старт; Паппас (14), Гист III (6), Огаст (2), Лекавичюс (0), Денмон (0), Вуюкас (0).
    ЦСКА Москва
    Хиггинс (14), Де Коло (10), Клайберн (9), Хайнс (7), Курбанов (2 + 9 подборов) – старт; Родригес (21), Хантер (12), Фридзон (0), Антонов (0), Воронцевич (0).

    Баскония Испания  –  ЕА7 Милан Италия 82:83 (19:22, 17:25, 20:18, 26:18)
    Дата проведения
    19 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    Баскония
    Шенгелия (17 + 12 подборов), Бобуа (13), Пуарье (7 + 7 подборов), Тимма (6), Уэртас (2) – старт; Грэйнджер (15 + 6 передач), Фойгтманн (10), Джонс (5), Вильдоса (4), Дженнинг (3).
    ЕА7 Милан
    Теодор (16 + 8 передач), Гаудлок (16), Кузминскас (10), Мицов (9), Тарчевски (6) – старт; Гудайтис (12 + 7 подборов), Бертанс (7), Джерреллс (5), Калниетис (2), Чинчарини (0), Мбайе (0).

    Уникаха Испания  –  Реал Мадрид Испания 80:75 (20:15, 18:12, 19:25, 23:23)
    Дата проведения
    19 января, 22.45, «Паласио де Депортес де Малага»
    Онлайн матча
    Уникаха
    Вачиньски (15), Брукс (10), Шермадини (6 + 7 подборов), Солуаде (3), Диас (0) – старт; Маккаллум (15), Недович (11 + 7 передач), Милосавлевич (8), Огастин (8), Суарес (4).
    Реал Мадрид
    Томпкинс (8), Тавареш (6), Кампаццо (5), Козюр (3), Юста (2) – старт; Дончич (16), Кэрролл (10), Руди Фернандес (10), Фелипе Рейес (7), Тэйлор (6), Мачюлис (2).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 15-4, Фенербахче Турция – 13-6, Олимпиакос Греция – 13-6, Реал Испания – 12-7, Панатинаикос Греция – 12-7, Жальгирис Литва – 12-7, Химки Россия – 11-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 10-9, Баскония Испания – 8-11, Уникаха Испания – 8-11, Барселона Испания – 7-12, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Бамберг Германия – 7-12, Валенсия Испания – 6-13, Милан Италия – 6-13, Анадолу Эфес Турция – 5-14.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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