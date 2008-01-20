Евролига. 19-й тур. ЦСКА в гостях одолел «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» уступил «Фенербахче» и другие результаты

Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях взял верх над греческим «Панатинаикосом» (75:70).
В турецком дерби «Анадолу Эфес» проиграл «Фенербахче» (84:89).
Евролига
Регулярный чемпионат
19-й тур
- Дата проведения
- 19 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Даглас (29), З. Драгич (9), Данстон (8), Симон (6), Мотум (6) – старт; Макколлум (18), Штимац (6), Браун (2), Батук (0).
- Фенербахче
- Уонамейкер (18 + 8 передач), Веселы (12), Слукас (4), Томпсон (3), Датоме (0) – старт; Махмутоглу (16), Мелли (14 + 7 подборов), Гудурич (12), Дювериоглу (4), Диксон (3), Гюлер (3).
- Дата проведения
- 19 января, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Калатес (13 + 11 передач), Т. Адетокумбо (13), Риверс (11), Синглтон (9), Гэбриэл (2) – старт; Паппас (14), Гист III (6), Огаст (2), Лекавичюс (0), Денмон (0), Вуюкас (0).
- Дата проведения
- 19 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Баскония
- Шенгелия (17 + 12 подборов), Бобуа (13), Пуарье (7 + 7 подборов), Тимма (6), Уэртас (2) – старт; Грэйнджер (15 + 6 передач), Фойгтманн (10), Джонс (5), Вильдоса (4), Дженнинг (3).
- Дата проведения
- 19 января, 22.45, «Паласио де Депортес де Малага»
- Уникаха
- Вачиньски (15), Брукс (10), Шермадини (6 + 7 подборов), Солуаде (3), Диас (0) – старт; Маккаллум (15), Недович (11 + 7 передач), Милосавлевич (8), Огастин (8), Суарес (4).
Положение команд: ЦСКА Россия – 15-4, Фенербахче Турция – 13-6, Олимпиакос Греция – 13-6, Реал Испания – 12-7, Панатинаикос Греция – 12-7, Жальгирис Литва – 12-7, Химки Россия – 11-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 10-9, Баскония Испания – 8-11, Уникаха Испания – 8-11, Барселона Испания – 7-12, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Бамберг Германия – 7-12, Валенсия Испания – 6-13, Милан Италия – 6-13, Анадолу Эфес Турция – 5-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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