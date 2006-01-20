НХЛ. Овечкин вторым из россиян набрал 50 очков в сезоне

Форвард «Вашингтона» отметился голевой передачей в матче с «Монреалем» (2:3).

Это было его 50-е очко в сезоне. Он стал вторым после Никиты Кучерова российским игроком, достигшим этой отметки.

В 47 матчах у Овечкина 28 голов и 22 результативные передачи.

Он по-прежнему лидирует в снайперской гонке, а в бомбардирской делит 12-е место с Сидни Кросби из «Питтсбурга».

Добавим, что эта передача стала для Овечкина 499-й в карьере в .