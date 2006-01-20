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    НХЛ. Овечкин вторым из россиян набрал 50 очков в сезоне

    Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче с «Монреалем» (2:3). 

    Это было его 50-е очко в сезоне. Он стал вторым после Никиты Кучерова российским игроком, достигшим этой отметки. 

    В 47 матчах у Овечкина 28 голов и 22 результативные передачи.

    Он по-прежнему лидирует в снайперской гонке, а в бомбардирской делит 12-е место с Сидни Кросби из «Питтсбурга». 

    Добавим, что эта передача стала для Овечкина 499-й в карьере в НХЛ

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