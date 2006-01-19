Гендиректор «Адмирала»: «Люди не привыкли работать, лидер среди них – Александров»

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников прокомментировал ситуацию с переводом травмированных игроков клуба в режим офисных работников.

«Впервые в жизни с травмированными игроками начали заниматься. Профессиональный тренер по физической подготовке. Травмированные хоккеисты работают по утвержденному тренерским штабом плану.

Тренер по физподготовке составил каждому игроку индивидуальный план, поручил это своему ассистенту, который ими занимается. Кроме того, в первую команду поднят главный тренер молодежной команды, который в составе группы осуществляет реализацию этого плана.

Ребята, считайте, после Нового года только работать начали. Команда уехала в поездку, был оставлен план. По этому плану работает еще один член тренерского штаба по физподготовке, который не летает в поездки. Он остался во Владивостоке и реализует этот план.

Травмированные хоккеисты работают под присмотром охранника? Как может оставаться охранник? Написать можно все что угодно. На заборе тоже написано. Мы же не дети.

Вопрос в том, что люди не привыкли работать. Но что сделаешь? Лидер среди не привыкших работать – , который занимается подобными вещами, делает антирекламу по заданию своего кукловода. Мы знаем, кто этот кукловод. Но говорить о нем мы не будем, не хотим делать ему рекламу», – сказал Сошников.