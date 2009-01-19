Чемпионат Европы. Фернандес, Коляда, Алиев и Самарин выйдут на лед с произвольными программами

19 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию мужчины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует испанец Хавьер Фернандес. Вторым идет российский фигурист Дмитрий Алиев.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Мужчины

Начало произвольной программы - 17.45 по московскому времени (19 января), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Наш Спорт», с 19.30 – Eurosport 2.

Третья разминка

13. Поль Фентц (Германия)

14. Михал Бржезина (Чехия)

15. Александр Майоров (Швеция)

16. Морис Квителашвили (Грузия)

17. Алексей Быченко (Израиль)

18. Александр Самарин (Россия)

Четвертая разминка

19. Михаил Коляда (Россия)

20. Маттео Риццо (Италия)

21. Йорик Хендрикс (Бельгия)

22. Денис Васильев (Латвия)

23. Хавьер Фернандес (Испания)

24. Дмитрий Алиев (Россия)

Положение после короткой программы



1. Хавьер Фернандес (Испания) – 103,82

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 91,33

3. Денис Васильев (Латвия) – 85,11

4. Михаил Коляда (Россия) – 83,41

5. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 78,56

6. Маттео Риццо (Италия) – 78,26

7. Морис Квителашвили (Грузия) – 76,74

8. Алексей Быченко (Израиль) – 74,97

9. Александр Самарин (Россия) – 74,25

10. Михал Бржезина (Чехия) – 72,72

11. Поль Фентц (Германия) – 72,54

12. Александр Майоров (Швеция) – 71,28

Расписание трансляций чемпионата Европы в Москве