Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Адмирал» обязал травмированных игроков работать в режиме офисных сотрудников

    Теги Константин Глазачев Виктор Александров Шон Моррисонн фото КХЛ Дамир Жафяров Фетисов-Холл Адмирал

    Руководство «Адмирала» приняло решение перевести травмированных игроков в режим офисных работников.

    Хоккеисты Шон Моррисонн, Дамир Жафяров, Виктор Александров и Константин Глазачев должны находиться на «Фетисов-Арене» с 9 утра до 18 вечера, отмечаясь при этом на вахте.

    Для игроков, включенных в список травмированных, составлено персональное расписание. Все они обязаны дважды в день посещать тренировочный зал, а в качестве тренера по физической подготовке к ним приставлен один из охранников арены.

    Фото: инстаграм форварда Виктора Александрова

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться