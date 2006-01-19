«Адмирал» обязал травмированных игроков работать в режиме офисных сотрудников

Руководство приняло решение перевести травмированных игроков в режим офисных работников.

Хоккеисты Шон Моррисонн, , Виктор Александров и Константин Глазачев должны находиться на «Фетисов-Арене» с 9 утра до 18 вечера, отмечаясь при этом на вахте.

Для игроков, включенных в список травмированных, составлено персональное расписание. Все они обязаны дважды в день посещать тренировочный зал, а в качестве тренера по физической подготовке к ним приставлен один из охранников арены.

Фото: инстаграм форварда Виктора Александрова