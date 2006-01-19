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    Горетцка подписал контракт с «Баварией» и будет играть за мюнхенцев с лета

    Теги Бавария Шальке-04 бундеслига Германия трансферы фото Леон Горетцка

    Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка продолжит карьеру в «Баварии».

    22-летний игрок прошел медицинское обследование и заключил с мюнхенцами контракт на 4 сезона, который вступит в силу 1 июля 2018 года.

    Сообщалось, что к игроку сборной Германии проявляли интерес «Барселона», «Реал», «Ливерпуль» и «Арсенал». На Кубке конфедераций 2017 года Горетцка забил 3 гола в 4 матчах, став одним из лучших бомбардиров турнира.

    Подробную статистику Горетцки можно изучить здесь.

    фото

    Фото: официальный сайт «Баварии»

     

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