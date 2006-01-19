Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Салават» вышел на второе место на Востоке. «Авангард» стал седьмым

    Теги Авангард Салават Юлаев Сибирь Амур КХЛ

    «Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Благодаря этой победе уфимская команда возглавила дивизион Чернышева и поднялась на второе место в Восточной конференции.

    «Авангард», который по ходу сезона долго был лидером дивизиона, опустился на седьмое место в конференции.

    На данный момент у «Салавата» 83 очка, у «Авангарда» – 81 балл. У команд равное количество игр – по 52.

    За первое место в этом дивизионе также продолжают борьбу «Сибирь» (79 очков, 52 игры) и «Амур» (78 очков, 50 матчей).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться