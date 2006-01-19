«Салават» вышел на второе место на Востоке. «Авангард» стал седьмым

«Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Благодаря этой победе уфимская команда возглавила дивизион Чернышева и поднялась на второе место в Восточной конференции.
«Авангард», который по ходу сезона долго был лидером дивизиона, опустился на седьмое место в конференции.
На данный момент у «Салавата» 83 очка, у «Авангарда» – 81 балл. У команд равное количество игр – по 52.
За первое место в этом дивизионе также продолжают борьбу «Сибирь» (79 очков, 52 игры) и «Амур» (78 очков, 50 матчей).
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