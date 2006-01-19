«Салават» вышел на второе место на Востоке. «Авангард» стал седьмым

«Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата .

Благодаря этой победе уфимская команда возглавила дивизион Чернышева и поднялась на второе место в Восточной конференции.

, который по ходу сезона долго был лидером дивизиона, опустился на седьмое место в конференции.

На данный момент у «Салавата» 83 очка, у – 81 балл. У команд равное количество игр – по 52.

За первое место в этом дивизионе также продолжают борьбу (79 очков, 52 игры) и «Амур» (78 очков, 50 матчей).