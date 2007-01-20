Пако Хемес: «Реми лжец. Мне не хватает яиц? У меня их два, как у всех»

Тренер Пако Хемес ответил на слова форварда Лоика Реми, обвинившего его в предвзятом отношении.

«Мне не хватает яиц? У меня их два, как у всех.

Не хотел обсуждать эту ситуацию, но сейчас проясню, что произошло. Я относился к Реми со значительно большим уважением, чем он заслуживал.

Его отстранение не связано со спортивными причинами, это дисциплинарное решение. Правду легко проверить, потому что в момент инцидента, кроме нас, было еще 30 человек, которые все видели.

Реми опоздал на ужин не один раз, он опоздал дважды. Первый раз это произошло перед матчем, он даже не извинился перед командой.

Тогда я сказал всем, включая его, что больше не потерплю подобного отношения в коллективе, потому что это проявление неуважения ко всем.

Потом он опоздал на ужин, и тогда произошла эта ситуация, я сказал ему собирать вещи и проваливать, потому что он больше не будет играть, пока я в команде. Вот и все.

Я не знаю, почему Реми соврал. Про это знают 30 человек. Зато теперь я знаю, что он лжец», – сказал тренер.

Лоик Реми: «Хемес относится ко мне, как к мусору»