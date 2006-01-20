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    «Движение вверх» первым из российских фильмов собрало 2 млрд рублей

    Теги светская хроника телевидение Сборная СССР Мюнхен-1972 Движение вверх (фильм, 2017)

    Согласно данным электронной государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС), фильм «Движение вверх» по состоянию на 19 января собрал более 2 миллиардов рублей. Это самая большая касса для отечественных фильмов.

    К концу декабря 2017 года фильм «Последний богатырь» собрал около 1,65 миллиарда. Похожие сборы и у военной драмы Федора Бондарчука «Сталинград» – 1,62 миллиарда.

    Более миллиарда собирали также российские фильмы, как «Викинг», «Экипаж», «Елки-3», «Ирония судьбы. Продолжение», «Вий 3D» и «Притяжение».

    Однако пока самым кассовым фильмом по сборам в России остается иностранная картина – это «Аватар». Он собрал 3,6 миллиарда рублей.

    Фильм «Движение вверх», который вышел в прокат 28 декабря, снят по мотивам победы баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

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