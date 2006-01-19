Джикия порвал кресты, Сигурдсон перешел в «Ростов», Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы и другие новости утра

1. Защитник «Спартака» Георгий Джикия порвал передние крестообразные связки во время товарищеского матча против «Шанхай Теллэйс» (0:1). Футболист рискует пропустить чемпионат мира-2018.

2. Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон перешел в «Ростов». Он уверен, что переезд в Россию сделает его сильнее.

2. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в парном катании на чемпионате Европы, Ксения Столбова и Федор Климов – вторые, Наталья Забияко и Александр Энберт – третьи. Россиянка Алина Загитова обыграла Евгению Медведеву в короткой программе.

3. СКА забросил 7 шайб «Адмиралу», московское «Динамо» проиграло «Спартаку» и другие результаты игрового дня КХЛ

4. «Лада» подала протест на судейство в матче с «Сибирью». Гендиректор клуба Владимир Вдовин заявил, что судьбы тренеров КХЛ зависят от арбитров, и уточнил, что готов ответить за свои слова деньгами.

5. UFC планирует проводить турниры в России три года подряд.

6. «Челси» могут запретить регистрировать футболистов. Лондонцы, возможно, заявляли несовершеннолетних игроков в обход правил ФИФА.

7. «Реал» с минимальным счетом обыграл «Леганес» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании. Роналду не было в заявке.

8. РФС ответил на запрос ФИФА о пропавших допинг-пробах. Спойлер: пробы, кажется, не нашли.

9. Роберто Манчини заявил, что готов возглавить «ПСЖ», если ему поступит предложение, Геннадий Орлов сделал итальянскому тренеру предупреждение.

10. «Химки» вынесли «Олимпиакос» (82:54) и другие результаты Евролиги.

11. Тарасенко, Радулов, Бучневич и Орлов забросили по шайбе. Все результаты в НХЛ.

12. В НБА «Бостон» уступил «Филадельфии», «Кливленд» обыграл «Орландо». Другие результаты – здесь.

Цитата дня. «Венгер – лицемер, ненавижу «Арсенал». Бывший игрок лондонского клуба Эммануэль Адебайор очень разозлился.