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Sports.ru NBA

    Джикия порвал кресты, Сигурдсон перешел в «Ростов», Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы и другие новости утра

    Теги Спартак Зенит ПСЖ Ростов Сибирь Лада СКА Спартак Роберто Манчини Арсен Венгер Эммануэль Адебайор премьер-лига Россия Реал Мадрид Кубок Испании НБА Арсенал травмы трансферы ФИФА РФС НХЛ допинг чемпионат Европы UFC ЧМ-2018 КХЛ Александр Энберт Рагнар Сигурдссон Динамо Ксения Столбова Федор Климов Леганес Евгения Тарасова Георгий Джикия Евгения Медведева Наталья Забияко Адмирал Алина Загитова

    1. Защитник «Спартака» Георгий Джикия порвал передние крестообразные связки во время товарищеского матча против «Шанхай Теллэйс» (0:1). Футболист рискует пропустить чемпионат мира-2018. 

    2. Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон перешел в «Ростов». Он уверен, что переезд в Россию сделает его сильнее

    2. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в парном катании на чемпионате Европы, Ксения Столбова и Федор Климов – вторые, Наталья Забияко и Александр Энберт  – третьи. Россиянка Алина Загитова обыграла Евгению Медведеву в короткой программе.

    3. СКА забросил 7 шайб «Адмиралу», московское «Динамо» проиграло «Спартаку» и другие результаты игрового дня КХЛ

    4. «Лада» подала протест на судейство в матче с «Сибирью». Гендиректор клуба Владимир Вдовин заявил, что судьбы тренеров КХЛ зависят от арбитров, и уточнил, что готов ответить за свои слова деньгами. 

    5. UFC планирует проводить турниры в России три года подряд.

    6. «Челси» могут запретить регистрировать футболистов. Лондонцы, возможно, заявляли несовершеннолетних игроков в обход правил ФИФА. 

    7. «Реал» с минимальным счетом обыграл «Леганес» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании. Роналду не было в заявке. 

    8. РФС ответил на запрос ФИФА о пропавших допинг-пробах. Спойлер: пробы, кажется, не нашли. 

    9. Роберто Манчини заявил, что готов возглавить «ПСЖ», если ему поступит предложение, Геннадий Орлов сделал итальянскому тренеру предупреждение

    10. «Химки» вынесли «Олимпиакос» (82:54) и другие результаты Евролиги.

    11. Тарасенко, Радулов, Бучневич и Орлов забросили по шайбе. Все результаты в НХЛ.

    12. В НБА «Бостон» уступил «Филадельфии», «Кливленд» обыграл «Орландо». Другие результаты – здесь.

    Цитата дня. «Венгер – лицемер, ненавижу «Арсенал». Бывший игрок лондонского клуба Эммануэль Адебайор очень разозлился. 

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