Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    СКА тратит на контракты игроков 2,5 млрд рублей, ЦСКА – 2,2 млрд

    Теги ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Витязь Спартак Торпедо бизнес Слован Йокерит Динамо Минск КХЛ Динамо Рига Динамо Сочи

    Появилась информация о зарплатных ведомостях клубов Западной конференции КХЛ

    В расчет включены общие суммы контрактов и бонусы.

    Самый богатый клуб Запада – СКА, который тратит на хоккеистов 2,5 миллиарда рублей. ЦСКА платит игрокам 2,2 млрд рублей.

    «Динамо» Рига: сумма контрактов – 293 миллионов рублей, бонусы – 34 млн, итого – 327 млн;

    «Слован»: сумма контрактов – 415 млн, бонусы – 46 млн, итого – 461 млн;

    «Северсталь»: сумма контрактов – 396 млн, бонусы – 74 млн, итого – 470 млн;

    «Витязь»: сумма контрактов – 528 млн, бонусы – 96 000 000, итого – 624 млн;

    «Сочи»: сумма контрактов – 482 млн, бонусы – 163 млн, итого – 645 млн;

    «Торпедо»: сумма контрактов – 644 млн, бонусы – 63 млн, итого – 707 млн;

    «Динамо» Минск: сумма контрактов – 582 млн, бонусы – 144 млн, итого – 726 млн;

    «Йокерит»: сумма контрактов – 650 млн, бонусы – 120 млн, итого – 770 млн;

    «Спартак»: сумма контрактов – 690 млн, бонусы – 280 млн, итого – 970 млн;

    «Динамо» Москва: сумма контрактов – 828 млн, бонусы – 145 млн, итого – 973 млн;

    «Локомотив»: сумма контрактов – 930 млн, бонусы – 272 млн, итого – 1,202 миллиарда;

    ЦСКА: сумма контрактов – 1,658 млрд, бонусы – 600 млн, итого – 2,258 млрд;

    СКА: сумма контрактов – 2,247 млрд, бонусы – 342 млн, итого – 2,589 млрд.

    Больше всех в Восточной конференции на зарплаты тратит «Ак Барс» – 1,6 миллиарда рублей.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться