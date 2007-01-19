СКА тратит на контракты игроков 2,5 млрд рублей, ЦСКА – 2,2 млрд

Появилась информация о зарплатных ведомостях клубов Западной конференции .

В расчет включены общие суммы контрактов и бонусы.

Самый богатый клуб Запада – СКА, который тратит на хоккеистов 2,5 миллиарда рублей. платит игрокам 2,2 млрд рублей.

«Динамо» Рига: сумма контрактов – 293 миллионов рублей, бонусы – 34 млн, итого – 327 млн;

«Слован»: сумма контрактов – 415 млн, бонусы – 46 млн, итого – 461 млн;

«Северсталь»: сумма контрактов – 396 млн, бонусы – 74 млн, итого – 470 млн;

«Витязь»: сумма контрактов – 528 млн, бонусы – 96 000 000, итого – 624 млн;

«Сочи»: сумма контрактов – 482 млн, бонусы – 163 млн, итого – 645 млн;

«Торпедо»: сумма контрактов – 644 млн, бонусы – 63 млн, итого – 707 млн;

«Динамо» Минск: сумма контрактов – 582 млн, бонусы – 144 млн, итого – 726 млн;

«Йокерит»: сумма контрактов – 650 млн, бонусы – 120 млн, итого – 770 млн;

: сумма контрактов – 690 млн, бонусы – 280 млн, итого – 970 млн;

«Динамо» Москва: сумма контрактов – 828 млн, бонусы – 145 млн, итого – 973 млн;

: сумма контрактов – 930 млн, бонусы – 272 млн, итого – 1,202 миллиарда;

ЦСКА: сумма контрактов – 1,658 млрд, бонусы – 600 млн, итого – 2,258 млрд;

СКА: сумма контрактов – 2,247 млрд, бонусы – 342 млн, итого – 2,589 млрд.

Больше всех в Восточной конференции на зарплаты тратит «Ак Барс» – 1,6 миллиарда рублей.