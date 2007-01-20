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    Коди Гарбрандт: «В реальном бою я бы оторвал Ван Дамму голову к х*рам»

    Теги UFC Жан-Клод Ван Дамм Коди Гарбрандт

    Боец UFC Коди Гарбрандт рассказал об инциденте с Жан-Клодом Ван Даммом, когда во время дружеского спарринга актер случайно ударил Коди.

    – Жан-Клод пришел к нам в зал, хотел показать пару ударов. Я тоже вышел немного постоять с ним. И во время одного из ударов он случайно попал мне ногой в лицо. Он хотел обозначить удар, но не рассчитал силу.

    - Вы остались друзьями?

    – Конечно. Я же пришел сегодня на премьеру его фильма. Все нормально. Ван Дамм даже расплакался из-за того удара. Он очень чувственный парень. Хороший человек. Но удар был крепкий.

    - Представь, что вы оба на пике и деретесь в UFC. Кто кого?

    – Да я голову бы ему оторвал к х*рам. Какие вопросы? Но как я уже сказал, Жан-Клод замечательный человек. Удары ногами у него великолепные. Голливуд и реальный спорт – это разные вещи, – сказал Гарбрандт.

    57-летний Ван Дамм ударил экс-чемпиона UFC в спарринге. Парень взбесился

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