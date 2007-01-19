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    Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо победил, Фуркад – 2-й, Шипулин – 4-й, Бабиков – 8-й

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    Сегодня на этапе Кубка мира в Антхольце прошел мужской спринт. Победил норвежец Йоханнес Бо, россиянин Антон Шипулин – 4-й, Антон Бабиков – 8-й.

    Дата проведения
    19 января, 16.15
    Полные результаты

    Антхольц, Италия. Спринт

    1 Йоханнес Бо23.19,3 (1+0)
    2 Мартен Фуркад00.12,8 (0+0)
    3 Арнд Пайффер00.42,2 (0+0)
    4 Антон Шипулин00.46,3 (0+1)
    5 Эмильен Жакелен00.53,7 (0+0)
    6 Ларс Хельге Биркеланд01.07,8 (0+0)
    7 Юлиан Эберхард01.21,7 (0+2)
    8 Антон Бабиков01.27,8 (0+0)
    9 Владимир Чепелин01.32,3 (0+1)
    10 Ондржей Моравец01.35,4 (0+0)
    11 Симон Дестье01.41,3 (1+2)
    12 Владимир Семаков01.42,1 (0+0)
    13 Бенедикт Долль01.43,3 (3+1)
    14 Андрей Расторгуев01.48,2 (0+2)
    15 Эрик Лессер01.49,9 (2+1)
    16 Беньямин Вегер01.53,4 (1+1)
    17 Доминик Виндиш01.55,5 (4+0)
    18 Симон Эдер01.56,2 (0+2)
    19 Йоханнес Кюн01.56,8 (1+2)
    20 Симон Шемп01.57,3 (2+1)
    21 Мартин Отченаш01.59,2 (1+0)
    22 Тарьей Бо02.00,7 (1+2)
    23 Тимофей Лапшин02.01,2 (1+1)
    24 Симон Фуркад02.02,4 (0+1)
    25 Туомас Гренман02.03,2 (1+0)
    26 Кентен Фильон-Майе02.05,6 (2+2)
    27 Лукас Хофер02.05,7 (2+1)
    28 Антонин Гигонна02.08,9 (2+1)
    29 Роман Реес02.09,2 (0+2)
    30 Гжегож Гузик02.09,7 (2+0)
    31 Максим Цветков02.10,7 (0+2)
    32 Эмиль Хегле Свенсен02.11,2 (1+2)
    33 Яков Фак02.12,8 (1+1)
    34 Роман Елетнов02.12,9 (1+1)
    35 Красимир Анев02.13,3 (1+1)
    36 Эрленд Овренг Бьонтегорд02.14,1 (0+3)
    37 Клемен Бауэр02.16,3 (2+1)
    38 Хенрик Л’Абе Лунн02.16,8 (1+1)
    39 Роланд Лессинг02.18,8 (1+1)
    40  Михаэль Реш02.21,8 (0+2)
    ......
    42 Александр Логинов02.22,2 (1+2)
    ......
    48 Матвей Елисеев02.32,3 (3+0)
    ......
    53 Евгений Гараничев02.39,0 (1+2)

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