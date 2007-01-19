Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо победил, Фуркад – 2-й, Шипулин – 4-й, Бабиков – 8-й

Сегодня на этапе Кубка мира в Антхольце прошел мужской спринт. Победил норвежец Йоханнес Бо, россиянин Антон Шипулин – 4-й, Антон Бабиков – 8-й.
- Дата проведения
- 19 января, 16.15
Антхольц, Италия. Спринт
|1
|Йоханнес Бо
|23.19,3 (1+0)
|2
|Мартен Фуркад
|00.12,8 (0+0)
|3
|Арнд Пайффер
|00.42,2 (0+0)
|4
|Антон Шипулин
|00.46,3 (0+1)
|5
|Эмильен Жакелен
|00.53,7 (0+0)
|6
|Ларс Хельге Биркеланд
|01.07,8 (0+0)
|7
|Юлиан Эберхард
|01.21,7 (0+2)
|8
|Антон Бабиков
|01.27,8 (0+0)
|9
|Владимир Чепелин
|01.32,3 (0+1)
|10
|Ондржей Моравец
|01.35,4 (0+0)
|11
|Симон Дестье
|01.41,3 (1+2)
|12
|Владимир Семаков
|01.42,1 (0+0)
|13
|Бенедикт Долль
|01.43,3 (3+1)
|14
|Андрей Расторгуев
|01.48,2 (0+2)
|15
|Эрик Лессер
|01.49,9 (2+1)
|16
|Беньямин Вегер
|01.53,4 (1+1)
|17
|Доминик Виндиш
|01.55,5 (4+0)
|18
|Симон Эдер
|01.56,2 (0+2)
|19
|Йоханнес Кюн
|01.56,8 (1+2)
|20
|Симон Шемп
|01.57,3 (2+1)
|21
|Мартин Отченаш
|01.59,2 (1+0)
|22
|Тарьей Бо
|02.00,7 (1+2)
|23
|Тимофей Лапшин
|02.01,2 (1+1)
|24
|Симон Фуркад
|02.02,4 (0+1)
|25
|Туомас Гренман
|02.03,2 (1+0)
|26
|Кентен Фильон-Майе
|02.05,6 (2+2)
|27
|Лукас Хофер
|02.05,7 (2+1)
|28
|Антонин Гигонна
|02.08,9 (2+1)
|29
|Роман Реес
|02.09,2 (0+2)
|30
|Гжегож Гузик
|02.09,7 (2+0)
|31
|Максим Цветков
|02.10,7 (0+2)
|32
|Эмиль Хегле Свенсен
|02.11,2 (1+2)
|33
|Яков Фак
|02.12,8 (1+1)
|34
|Роман Елетнов
|02.12,9 (1+1)
|35
|Красимир Анев
|02.13,3 (1+1)
|36
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|02.14,1 (0+3)
|37
|Клемен Бауэр
|02.16,3 (2+1)
|38
|Хенрик Л’Абе Лунн
|02.16,8 (1+1)
|39
|Роланд Лессинг
|02.18,8 (1+1)
|40
|Михаэль Реш
|02.21,8 (0+2)
|...
|...
|42
|Александр Логинов
|02.22,2 (1+2)
|...
|...
|48
|Матвей Елисеев
|02.32,3 (3+0)
|...
|...
|53
|Евгений Гараничев
|02.39,0 (1+2)
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