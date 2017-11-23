Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Бобровский оформил 3-й шатаут и вышел на чистое 2-е место по вратарским победам в сезоне

    Теги Коламбус Сергей Бобровский НХЛ

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский в игре с «Калгари» (1:0 ОТ) отразил все 22 броска и был признан третьей звездой матча.

    Россиянин оформил 3-й шатаут в сезоне (22-й – за карьеру в чемпионатах НХЛ).

    Кроме того, Бобровский вышел на чистое второе место по победам (13) в сезоне среди вратарей.

    Лидирует по этому показателю Андрей Василевский («Тампа»), выигравший 15 матчей.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться