НХЛ. Бобровский оформил 3-й шатаут и вышел на чистое 2-е место по вратарским победам в сезоне

Голкипер «Коламбуса» в игре с «Калгари» (1:0 ОТ) отразил все 22 броска и был признан третьей звездой матча.

Россиянин оформил 3-й шатаут в сезоне (22-й – за карьеру в чемпионатах ).

Кроме того, Бобровский вышел на чистое второе место по победам (13) в сезоне среди вратарей.

Лидирует по этому показателю Андрей Василевский («Тампа»), выигравший 15 матчей.