НХЛ. Бобровский оформил 3-й шатаут и вышел на чистое 2-е место по вратарским победам в сезоне
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский в игре с «Калгари» (1:0 ОТ) отразил все 22 броска и был признан третьей звездой матча.
Россиянин оформил 3-й шатаут в сезоне (22-й – за карьеру в чемпионатах НХЛ).
Кроме того, Бобровский вышел на чистое второе место по победам (13) в сезоне среди вратарей.
Лидирует по этому показателю Андрей Василевский («Тампа»), выигравший 15 матчей.
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