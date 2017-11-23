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    «ПСЖ» забил 24 гола в группе Лиги чемпионов. Это рекорд турнира

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Эдинсон Кавани Селтик Дани Алвес Лига чемпионов Марко Верратти

    «ПСЖ» разгромил «Селтик» 7:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Гол, забитый полузащитником Марко Верратти, стал для парижан пятым в игре и 22-м в турнире.

    Позже отличились Эдинсон Кавани и Дани Алвес, забив 23-й и 24-й голы.

    Таким образом, «ПСЖ» установил новый рекорд по количеству голов в групповом этапе ЛЧ. До этого лучший результат принадлежал дортмундской «Боруссии» (21).

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