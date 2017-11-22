УЕФА открыл дело против «Спартака» за использование пиротехники на матче с «Марибором»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с .

обвиняется в использовании болельщиками команды пиротехнических средств.

Дело будет рассмотрено на заседании дисциплинарной комиссии 7 декабря.

Добавим, что ранее «Спартак» уже был наказан закрытием выездного сектора на матче против «Севильи» за действия болельщиков.