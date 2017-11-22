УЕФА открыл дело против «Спартака» за использование пиротехники на матче с «Марибором»
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».
«Спартак» обвиняется в использовании болельщиками команды пиротехнических средств.
Дело будет рассмотрено на заседании дисциплинарной комиссии УЕФА 7 декабря.
Добавим, что ранее «Спартак» уже был наказан закрытием выездного сектора на матче против «Севильи» за действия болельщиков.
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