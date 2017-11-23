Жозе Моуринью: «Мы проиграли, потому что должны были вести в первом тайме со счетом 5:0, но не забили ни одного гола»

Главный тренер «МЮ» подвел итоги матча групповой стадии Лиги чемпионов с (0:1).

«Мы проиграли, потому что должны были вести в первом тайме со счетом 5:0, но не забили ни одного гола. Мы доминировали в первой половине встречи. Казалось, что мы не можем не выиграть у «Базеля».

Большую часть второго тайма все было нормально, думали, что матч завершиться без забитых голов, но сопернику удалось открыть счет.

Блинду не стоит винить себя в пропущенном голе. Он провел хороший матч. Виновата вся команда, потому что мы упустили так много моментов.

Нам не нужно побеждать в последнем туре, нам даже не нужна ничья, но очевидно, что мы постараемся победить», – сказал Моуринью.