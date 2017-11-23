Жозе Моуринью: «Мы проиграли, потому что должны были вести в первом тайме со счетом 5:0, но не забили ни одного гола»
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подвел итоги матча групповой стадии Лиги чемпионов с «Базелем» (0:1).
«Мы проиграли, потому что должны были вести в первом тайме со счетом 5:0, но не забили ни одного гола. Мы доминировали в первой половине встречи. Казалось, что мы не можем не выиграть у «Базеля».
Большую часть второго тайма все было нормально, думали, что матч завершиться без забитых голов, но сопернику удалось открыть счет.
Блинду не стоит винить себя в пропущенном голе. Он провел хороший матч. Виновата вся команда, потому что мы упустили так много моментов.
Нам не нужно побеждать в последнем туре, нам даже не нужна ничья, но очевидно, что мы постараемся победить», – сказал Моуринью.
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