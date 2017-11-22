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    Ньяссе дисквалифицирован на два матча. Это первое наказание в истории АПЛ за симуляцию

    Теги Эвертон премьер-лига Англия судьи Кристал Пэлас Умар Ньяссе

    Нападающий «Эвертона» Умар Ньяссе получил наказание за симуляцию.

    Судья не увидел симуляцию со стороны футболиста и назначил пенальти в ворота «Кристал Пэлас» (2:2) в матче чемпионате Англии.

    Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Эвертона» и наказала игрока дисквалификацией на два игры.

    Таким образом, Ньяссе стал первым игроком в истории, дисквалифицированным FA за симуляцию.

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