Ньяссе дисквалифицирован на два матча. Это первое наказание в истории АПЛ за симуляцию
Нападающий «Эвертона» Умар Ньяссе получил наказание за симуляцию.
Судья не увидел симуляцию со стороны футболиста и назначил пенальти в ворота «Кристал Пэлас» (2:2) в матче чемпионате Англии.
Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Эвертона» и наказала игрока дисквалификацией на два игры.
Таким образом, Ньяссе стал первым игроком в истории, дисквалифицированным FA за симуляцию.
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