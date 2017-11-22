Ньяссе дисквалифицирован на два матча. Это первое наказание в истории АПЛ за симуляцию

Нападающий Умар Ньяссе получил наказание за симуляцию.

Судья не увидел симуляцию со стороны футболиста и назначил пенальти в ворота (2:2) в матче чемпионате Англии.

Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Эвертона» и наказала игрока дисквалификацией на два игры.

Таким образом, Ньяссе стал первым игроком в истории, дисквалифицированным FA за симуляцию.