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    Артем Дзюба: «Пока не общаюсь с прессой. Разочаровала меня ваша братия»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Лига Европы Вардар СМИ

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба в преддверии игры с «Вардаром» в 5-м туре Лиги Европы рассказал, почему не общается с прессой.

    - Рады вас видеть. В этом сезоне вы не общаетесь с журналистами. Почему?

    – Это обязанность, так бы не пришел. Принял для себя решение, что пока не общаюсь с прессой.

    Немного разочаровала меня ваша братия. Пока буду молчать.

    - В этом сезоне вы уже забивали «Вардару», потом отличились в матче с «Русенборгом», правда гол тогда отменили. Чувствуете большую уверенность в международных матчах?

    – Это стечение обстоятельств, так получилось. Думаю, на групповом этапе Лиги Европы соперники ненамного сильнее команд чемпионата России.

    Лига Европы – не Лига чемпионов, – сказал Дзюба.

    Дзюба по ходу нынешнего сезона неоднократно отвечал на просьбы об интервью фразой про пирожки.

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