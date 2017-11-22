Артем Дзюба: «Пока не общаюсь с прессой. Разочаровала меня ваша братия»

Форвард Артем Дзюба в преддверии игры с «Вардаром» в 5-м туре рассказал, почему не общается с прессой.

- Рады вас видеть. В этом сезоне вы не общаетесь с журналистами. Почему?

– Это обязанность, так бы не пришел. Принял для себя решение, что пока не общаюсь с прессой.

Немного разочаровала меня ваша братия. Пока буду молчать.

- В этом сезоне вы уже забивали «Вардару», потом отличились в матче с «Русенборгом», правда гол тогда отменили. Чувствуете большую уверенность в международных матчах?

– Это стечение обстоятельств, так получилось. Думаю, на групповом этапе Лиги Европы соперники ненамного сильнее команд чемпионата России.

– не Лига чемпионов, – сказал Дзюба.

Дзюба по ходу нынешнего сезона неоднократно отвечал на просьбы об интервью фразой про пирожки.